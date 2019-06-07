В КГГА прошла встреча с представителями управления туризма и туроператорами, где решали вопрос создания тиристичного маршрута по локациям, где проходили съемки сериала Чернобыль.

В Киевской городской государственной администрации прошла встреча между представителями управления туризма и туроператорами, где обсуждали создание новых экскурсий, связанных со съемками сериала Чернобыль.

Сценарии маршрутов будут разрабатывать уже со следующей недели.

– Акцент ставился на том, чтобы маршруты охватили локации съемок мини-сериала в Киеве и в Чернобыльской зоне, где гиды расскажут интересные истории о съемках мини-сериала и информацию о локацию, – говорится в сообщении.

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Представители Управления туризма КГГА и туроператоры посетят зону отчуждения совместно с участниками событий, где осмотрят места, которые впоследствии войдут в туристические маршруты.

Ранее Факты ICTV писали, что Львовский муниципальный мужской хор Гомін исполнил саундтрек к мини-сериалу Чернобыль.

Источник: Управление туризма и промоций КГГА