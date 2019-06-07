Компания OnePlus представила обновленную прошивку OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro.

Обновленная прошивка OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro прежде всего ориентирована на камеру.

Благодаря новой прошивке улучшилась контрастность, цветопередача, согласованность баланса белого и автофокусировка.

Кроме того, компания исправила проблему с зеленоватым тоном в некоторых сценах при слабом освещении.

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Также устранили проблему шума в некоторых сценах с включенным HDR.

Разработчики улучшили четкость и цвет в ночном режиме Nightscape, а также яркость и четкость в условиях крайне слабого освещения в режиме Nightscape.

Прошивка помогла наладить работу всегда включенного дисплея, качество звука для голосовых вызовов из сторонних приложений и сенсорную чувствительность экрана.

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