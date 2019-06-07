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Факты / Lifestyle

Рейтинг стран ЕС с самой чистой водой на пляжах (КАРТА)

В странах ЕС более 85% мест имеют воду высокого качества для купания.

Рейтинг стран ЕС с самой чистой водой на пляжах (КАРТА)

Более 85% мест для купания, которые сосредоточены в 28 странах-членах ЕС, соответствуют минимальным требованиям качества.

В мониторинг, по данным Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде, были включены 300 мест для купания.

Он охватывал анализ воды у морских пляжей, в озерах и реках.

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Исследователи пришли к выводу, что наиболее качественная вода для купания в четырех странах: Кипре (99,1% всех мест), Мальте (98,9%), Австрии (97,3) и Греции (97%).

Несколько уступают им, но также с показателем более 90%, Португалия (91,1%) и Италия (90%).

Тройку антирейтинга возглавили Румыния (56%), Болгария (52,6%) и Польша (28%).

Ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать об отдыхе в Турции.

Источник: Европейское агентство по окружающей среде

Фото: Dreamstime

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