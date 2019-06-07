Крыша – одна из самых популярных, но одновременно опасных интимных фантазий. Как заняться сексом на крыше без вреда для здоровья, расскажут Факты ICTV.

Как правило, секс на крыше отлично подходит тем, кто хочет получить острые ощущения без возможности выехать далеко за город.

Если среди всех экстремальных видов любви вы выбрали именно этот, в первую очередь стоит найти плоскую крышу.

Кроме того, важно, чтобы выбранный дом не был окружен более высокими зданиями.

Это поможет избежать находчивых соседей, которые легко могут сделать вас восходящей звездой нового ролика на YouTube или вызвать полицию.

Также не забывайте, что в любой момент на крышу может заявиться мастер, которому нужно скрутить какие-то провода или подключить интернет.

Кстати, в Киеве немало мест, где можно забраться на крышу и увидеть городские пейзажи в новом ракурсе.

Правда на таких смотровых площадках вы, скорее всего, застанете уйму народа.

А вот открытые крыши в спальных районах – на Оболоне или Троещине – никто не отменял.

Устройте романтику!

Возьмите с собой бутылку вина и фрукты, полюбуйтесь звездами, а уже потом наслаждайтесь друг другом.

Кроме того, стоит захватить на крышу коврик или плед, а также теплые вещи.

Ваше раскаленное от страсти тело лучше уберечь от внезапных сквозняков и переохлаждения.

Осторожно, опасно!

Кроме романтических историй, стоит помнить о том, что секс на крыше крайне опасен.

В зависимости от поры года, там то жарко, то мокро и скользко.

А сильный ветер на верхушке дома порой сдувает самых крупных ребят.

Благодаря открытому пространству, с позами для секса на крыше можно экспериментировать.

Однако не забывайте, что вы находитесь на высоте, поэтому лучше не подходить слишком близко к краю и не делать резких движений.

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