Какую сумму придется выложить за празднование выпускного вечера 2019 – читайте в материале.

До конца учебного года остались считанные недели. А, следовательно, вскоре выпускные вечера. Девушки уже ищут выпускные платья, заказывают макияж и прическу, а мальчики в поисках элегантных костюмов.

Какую сумму нужно потратить родителям в этом году на выпускной – читайте в материале Фактов ICTV.

Место празднования

Цены на выпускной по сравнению с прошлым годом не слишком выросли. Средний чек на человека составит примерно на 5-10% выше, чем в 2018-м.

Празднование выпускного в среднем кафе обойдется минимум в 1,5-2 тыс. грн с человека, включая алкоголь.

Для тех, кто предпочитает выезжать на природу с шашлыками, можно уложиться и в 500 грн с человека. При желании можно арендовать большой навес или беседку, которые обойдутся в 4-20 тыс. грн, в зависимости от ее размеров.

Выпускные платья и костюмы

Яркое и пышное выпускное платье будет стоить от 3 тыс. грн до 5 тыс. грн. За брендовую одежду придется выложить от 10 тыс. грн.

За макияж, прическу и маникюр дополнительно придется выложить примерно 1 тыс. грн.

Приличный вариант мужского костюма обойдется не менее, чем в 2-4 тыс. грн. Сэкономить можно, взяв его в аренду. Обычно за нее платят 20-30% стоимости наряда.

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На аксессуары и нарядную обувь также придется потратиться. Например, женский клатч к платью будет стоить около 600-700 грн, женские и мужские туфли – от 800 до 2,5 тыс. грн.

Услуги фотографа обойдутся в среднем еще от 800 грн в час. Видео-оператору придется заплатить от 2 тыс. грн.

Ведущий выпускного вечера стоит 3-5 тыс. грн, музыканты или ди-джеи – до 5 тыс. грн.

Фотоальбом выпускника добавляет к общему чеку еще 500-700 грн. Сюда же можно приплюсовать расходы на цветы и подарки учителям.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда выпускной и последний звонок 2019 в школах Украины.