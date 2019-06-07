В период магнитных бурь нужно более тщательно следить за своим здоровьем. Как уберечься от негативного воздействия – читайте в материале.

Чтобы облегчить воздействие на организм в период магнитных бурь, нужно соблюдать простые правила.

Специалисты советуют отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи. Лучше отдавать предпочтение легким блюдам. Водой или травяными чаями советуют заменить кофе и черный чай.

Среди продуктов лучше выбирать такие, которые содержат кальций, калий и магний.

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Помогут избежать вредного влияния на здоровье прогулки на свежем воздухе. Нужно обратить особое внимание на сон. Не стоит забывать, что его продолжительность для здорового человека составляет восемь часов. В период магнитных бурь можно позволить себе еще и сон днем.

Стрессов в этот период также следует остерегаться. Лучше сосредоточится на приятных вещах и стараться не зацикливаться на негативных эмоциях.

Действенным средством является шопинг. Можно позволить себе купить вещь, которую давно хотели.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.