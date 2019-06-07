УЦОКО опубликовал ответы на тест внешнего независимого оценивания по биологии.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы на тест ЗНО по биологии.

Ознакомиться с правильными ответами можно в разделе ВНО 2019. Биология.

Внимание! Участники, которые сдавали ВНО по биологии на русском языке, получат по одному баллу, если, отвечая на задание 38 (логическая пара №1), не выбрали ни одного варианта ответа или обозначили следующие ответы: 1 Б или 1-Д (тетради № 1, 4, 7, 10, 13), 1-А или 1-Д (тетради № 2, 5, 8, 11, 14), 1-Б или 1-Д (тетради № 3, 6, 9, 12, 15) .

Відповіді до ЗНО з біології

Читайте: ВНО по украинскому языку: для нацменьшинств уменьшат порог Напомним, теперь участники ВНО могут получать на свой смартфон расписание, адреса пунктов, а также результаты тестирования. Для них создано мобильное приложение Мое ВНО, которое просто надо загрузить на телефон.

Источник: УЦОКО