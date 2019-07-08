День семьи в Украине ежегодно отмечается 8 июля. Факты ICTV предлагают небольшой экскурс в историю этого праздника.

День семьи берет начало в 1989 году. Именно тогда Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 1994 год Международным годом семьи.

Таким образом пытались повысить роль семьи в обществе, подчеркнуть важность полных семей, побудить людей к усыновлению, созданию домов семейного типа, обратить внимание на ответственность в семьях.

Позже, 20 сентября 1993 года, в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН был введен Международный день семьи, который отмечается ежегодно 15 мая.

Тогдашний генсек Организации Кофи Аннан заявил, что, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

В Украине есть свой собственный День семьи, который официально отмечается ежегодно 8 июля. Дата является постоянной и неизменной, независимо от того, на какой день недели приходится. Указ о его праздновании был подписан в 2012 году.

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Сейчас эти вопросы актуальны как никогда, ведь социологи выяснили, что в современных семьях супруги проводят наедине не более четырех минут в день.

Поэтому праздник – это замечательный повод провести время вместе, отложив все свои дела и проблемы. Ведь кто еще так искренне разделит радость в моменты счастья, как не близкие и любимые.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.