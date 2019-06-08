Компания EA впервые показала геймплей видеоигры Star Wars Jedi Fallen Order.

Во время EA Play показали геймплей видеоигры Star Wars Jedi Fallen Order, которая выходит 15 ноября 2019 года.

События видеоигры будут разворачиваться в период правления Галактической Империи, а игроки возьмут на себя роль одного из джедаев, который долгое время скрывался в эту эпоху.

Кроме светового меча и силы, в арсенале главного героя будет много акробатических трюков, таких как бег по стенам.

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Будут кроме обычных солдат будут в Star Wars Jedi Fallen Order и воины, которых специально обучали сражаться с теми, кто использует силу.

В общем геймплей напоминает серию видеоигр Dark Souls, поэтому не стоит думать, что джедаю будет так легко пробиться через штурмовиков Галактической Империи.

К слову, компания Google рассказала о дате выхода и другие подробности об игровой платформе Stadia.

Видео: EA Star Wars