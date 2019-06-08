Каким будет 8 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Эмоционально напряженный день. Может казаться, что счастье зависит от других людей, их отношения к нам. Но не стоит заострять на этом внимание, иначе будут возникать недопонимания и конфликты.

Первую половину дня желательно посвятить себе – весьма полезными будут занятия йогой и другие практики.

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В течение дня может быть склонность к деструктивным действиям, резким реакциям.

Во второй половине дня опору может дать творческий подход в делах и занятия творчеством.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019 года.