PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 8 июня

Каким будет 8 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Эмоционально напряженный день. Может казаться, что счастье зависит от других людей, их отношения к нам. Но не стоит заострять на этом внимание, иначе будут возникать недопонимания и конфликты.

Первую половину дня желательно посвятить себе – весьма полезными будут занятия йогой и другие практики.

Читайте: Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

В течение дня может быть склонность к деструктивным действиям, резким реакциям.

Во второй половине дня опору может дать творческий подход в делах и занятия творчеством.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка