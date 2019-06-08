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NASA разрешит туристам летать на МКС – цена билета

NASA разрешит 30-дневные полеты на Международную космическую станцию. Первый турист отправится в 2020 году.

NASA разрешит туристам летать на МКС – цена билета

Американское космическое агентство NASA планирует отправлять туристов на Международную космическую станцию ​​с 2020 года.

Агентство позволит ежегодно отправлять двух людей, которые будут находиться на МКС в течение 30 дней.

За путешествие придется заплатить около $50 млн.

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Организовывать такие путешествия будут компании Boeing Co и SpaceX, которые будут определять стоимость.

За пребывание на станции придется заплатить $35 тыс. за сутки. В эту сумму входят расходы на питание, хранение вещей и коммуникацию одного туриста на станции.

Напомним, ранее NASA выбрало название для программы полета на Луну.

Источник: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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