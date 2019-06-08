8 июня отмечают Всемирный день океанов. Факты ICTV собрали для вас 10 удивительных фактов о морских глубинах, а также невероятные фотографии.
1. Океаны существовали на планете за 3 млрд лет до появления жизни.
2. Скорость звука в воде почти в пять раз превышает таковую в воздухе.
3. На данный момент времени исследовано всего 5-7% дна океана и всего 1% толщи океана. Поэтому монстры могут действительно существовать!
4. В Тихом океане есть место, которое называют Уайт Шарк Кафе (Кафе белых акул). Это место размножения белых акул.
5. 99% всех видов акул были уничтожены или вымерли.
6. На дне океанов существуют настоящие подводные реки, а точнее, случаи так называемого “холодного просачивания”.
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7. Самая нижняя точка Земли находится в западной части Тихого океана — в Марианской впадине. Дно Глубины Челленджера находится на отметке в минус 11 034 м.
8. В океане существует подводный водопад. Это внушительное зрелище можно увидеть на берегах полуострова Ле-Морн-Брабан, который является частью государства Маврикий.
9. По оценкам экспертов, океан до сих пор скрывает внутри себя около 20 млн тонн золота.
10. В океане находится море дьявола, которое еще называют драконьим треугольником. Моряки боятся этого места и стараются не пересекать его.
В море дьявола не живут ни рыбы, ни птицы. Зато часто разражаются мощнейшие бури и штормы буквально ни с чего.
Не зря исследователи называют это место тихоокеанским Бермудским треугольником.
К слову, Факты ICTV сделали подборку невероятных существ, которых встречали в Чернобыле.