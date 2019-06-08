День рождения монарха в Великобритании официально празднуют во вторую субботу июня. Факты ICTV предлагают пройти тест о самых известных монархах мира.

В Великобритании День рождения монарха празднуют в июне, несмотря на то, что нынешняя королева Елизавета II родилась 21 апреля.

Такую традицию установил в начале XX века британский король Эдуард VII. Монарх родился 9 ноября, но хотел праздновать день рождения летом – в хорошую погоду и при большом стечении народа.

С тех пор в Великобритании этот день считается официальным выходным. На зданиях вывешивают государственные флаги, а улицы украшают цветами.

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Кроме того, в резиденции британских королей в Уайтхолле проходит церемониальный парад. Навстречу монарху выносят знамя гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Факты ICTV предлагают проверить знания о мировых монархах и пройти тест.

Напомним, 21 апреля британская королева Елизавета II праздновала свой 93-й день рождения.