PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Что вы знаете о монархах. 7 малоизвестных фактов (ТЕСТ)

День рождения монарха в Великобритании официально празднуют во вторую субботу июня. Факты ICTV предлагают пройти тест о самых известных монархах мира.

Що ви знаєте про монархів - ТЕСТ

В Великобритании День рождения монарха празднуют в июне, несмотря на то, что нынешняя королева Елизавета II родилась 21 апреля.

Такую традицию установил в начале XX века британский король Эдуард VII. Монарх родился 9 ноября, но хотел праздновать день рождения летом – в хорошую погоду и при большом стечении народа.

С тех пор в Великобритании этот день считается официальным выходным. На зданиях вывешивают государственные флаги, а улицы украшают цветами.

Читайте: Королева запретила Меган Маркл делать из ее правнука вегетарианца

Кроме того, в резиденции британских королей в Уайтхолле проходит церемониальный парад. Навстречу монарху выносят знамя гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Факты ICTV предлагают проверить знания о мировых монархах и пройти тест.

Напомним, 21 апреля британская королева Елизавета II праздновала свой 93-й день рождения.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка