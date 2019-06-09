Не забудьте поздравить самых дорогих людей в своей жизни с Международным днем ​​друзей. Факты ICTV помогут это сделать.

Международный день друзей будут отмечать в 2019 году 9 июня. Эта праздничная дата считается неформальной, но причина ее создания не теряет актуальности.

День друзей был создан специально для того, чтобы напомнить о людях, которые делают нас счастливыми.

Сегодня в связи с появлением компьютеров и новейших средств коммуникации дружба стала еще более широкой и интернациональной. Чтобы поздравить друзей, сейчас нужно просто набрать СМС-сообщение. А вот и подборка поздравлений:

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Моя жизнь потрясающая, потому что ты есть в ней. В этот особенный день хочу напомнить тебе, что я благодарен за все прекрасные моменты моей жизни. С Днем друзей.

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После еще одного замечательного года дружбы этот день настал еще раз, чтобы напомнить нам, как много мы значим друг для друга. С Днем дружбы, мой дорогой лучший друг!

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Неважно, что я желаю тебе в этот особый день, этого будет недостаточно, чтобы выразить свои чувства к тебе. У тебя всегда есть особое место в моем сердце. С Днем дружбы!

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Возможно, я не стану идеальным другом для тебя, но себе я никогда не смогу найти друга более идеального, чем ты. Ты сделал нашу дружбу великой! С Днем дружбы!

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Я завидую тебе, потому что ты встретил в жизни такого замечательного человека, как я. Воистину, Бог благословил тебя. В любом случае, счастливого Дня дружбы!

Напомним, Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.