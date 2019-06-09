Сегодня состоялась прямая трансляция события EA Play, на котором компания рассказала о новых видеоиграх и поддержке проектов, которые уже вышли. Факты ICTV собрали самое интересное с EA Play.

Хотя в этом году EA и не участвует в E3 2019 официально, именно с EA Play связывают начало недели E3.

EA решила на этот раз не тянуть с самой интересной частью своей презентации до последнего и решила сразу начать со Star Wars Jedi: Fallen Order – новой видеоигры во вселенной Звездных Войн.

Видеоигра расскажет историю Кала Кестиса – джедая, который скрывался после событий третьего эпизода киносаги.

В геймплейных ролика можно увидеть, что игрокам предстоит побывать на планете Кашиик и помочь повстанцам в борьбе с Галактической Империей.

Геймплей в Star Wars Jedi: Fallen Order очень напоминает серию Dark Souls, но со своими показателями выносливости и силы главного героя. То есть, игрокам придется постараться для того, чтобы расправиться даже с небольшой группой штурмовиков.

А вот специально обученные воины и дикие звери на планете представят серьезную угрозу для джедая. Остается надеяться, что EA не осмелится включить в Star Wars Jedi: Fallen Order очередную механику для выкачивания денег из игроков.

Следующая презентация была посвящена Apex Legends – популярной видеоигре в жанре Battle Royal, которая недавно появилась на рынке, но уже успела завоевать сердца многих игроков.

Больше всего порадует фанатов Apex Legends то, что второй сезон стартует уже 2 июля, а вместе с ним в видеоигру добавят новое оружие, режим ранговой игры и нового персонажа – легенду Воттсон.

Она будет специализироваться на защите отряда с помощью электрических заборов.

Следующим на очереди был Battlefield V, который и в дальнейшем собираются поддерживать бесплатным дополнительным контентом.

Четвертая глава под названием Defying the Odds станет доступна игрокам уже 27 июня. Вместе с ней в видеоигру добавят четыре карты, но не все будут доступны сразу.

Например, карту Marita добавят в Battlefield V в июле. Также максимальный уровень игроков обещают повысить с 50-го до 500-го.

Разработчики обещают, что на этом нововведения не завершатся и нас ждет еще много интересного.

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Конечно же, какая может быть презентация EA без FIFA. В этом году нас ожидает релиз FIFA 20, которая появится в магазинах 27 сентября.

В видеоигре вернется популярный режим Моя команда, который позволяет создать свою команду и вывести ее против других игроков.

Основным нововведением станет режим уличного футбола, в котором позволят создавать своих игроков и выполнять трюки, которые возможны только на улице, например, удар от стены.

Геймлей почти не показали, но разработчики обещают, что теперь будет больше выходов один на один в игре с компьютерными оппонентами, а защитники будут меньше “работать” без контроля игроков.

Фанатов NFL ждала презентация Madden NFL 20, в которую добавили режим карьеры, как это когда-то было в FIFA.

Интересно, что разработчики будут пытаться корректировать статистку игроков в течение сезона. То есть, если игрок с 92 баллами на запуске начал плохо себя проявлять в реальной жизни, ему снизят баллы и в видеоигре.

Сыграть в Madden NFL 20 можно будет 2 августа.

Последней на EA Play стали Sims 4, а точнее новое дополнение для видеоигры под названием Жизнь на острове.

Теперь ваши симсы смогут переехать на тропический остров и жить там, подальше от городской суеты.

Их ждет новые веселье, возможность подружиться с дельфинами, или даже стать русалками.

Однако помимо развлечений, нужно работать и держать свой остров в чистоте. Выйдет дополнение уже 16 июля.

В общем, впечатление от EA Play осталось двоякое. С одной стороны, EA учится на своих ошибках и представила Star Wars Jedi: Fallen Order в действительно шикарном виде, а Battlefield V, даже несмотря на тяжелый запуск, продолжает получать большое количество качественного контента.

А вот с другой стороны – ничего нового от компании мы не увидели. Кроме спортивных видеоигр, единственной крупной новой видеоигрой компании на этот год остается Star Wars Jedi: Fallen Order, о разработке которого всем было известно еще год назад.

Жаль, что ничего не услышали о новом Dragon Age от Bioware, или новую часть Need for Speed. Все надежды сейчас на Microsoft, который смог удивить в прошлом году и, по слухам, не собирается отставать на E3 в 2019 году.

К слову, компания Google поделилась подробностями об игровой платформе Stadia.

Видео: EA Star Wars, Battlefield, EA SPORTS FIFA, The Sims