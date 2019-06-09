Каким будет 9 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня лучше не начинать, важные дела, ведь день к этому не располагает.

Первую половину дня лучше посвятить духовным практикам (посещение храма, пожертвование и т. д.).

День хорошо подходит для творческих занятий, использования творческого подхода в делах. Внешний вид может придать уверенности, потому нужно уделить ему внимание.

Лучше чередовать активность и отдых и не перенапрягаться.

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Также в этот день не стоит планировать лечение, ведь есть вероятность, что первопричина болезни не будет установлена.

Неблагоприятным сегодня считается начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.