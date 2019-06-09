Сезон отпусков уже тут и все задумываются о том, куда можно поехать. Факты ICTV собрали четыре лучших страны для отдыха украинцев.

Куда лучше поехать отдохнуть летом – такой вопрос появляется у многих людей с приближением сезона отпусков. И затягивать с его решением не стоит, ведь туры и места в отелях разлетаются с огромной скоростью.

Факты ICTV собрали четыре страны для отпуска, которые наиболее популярны среди украинцев.

Турция

Турция до сих пор остается одним из самых приоритетных направлений для путешествий украинцев.

Здесь вас ждут прекрасные пляжи четырех морей, а также термальные источники Яловы. Любителям посмотреть на достопримечательности должен приглянуться Стамбул, в котором находится дворец Топкапы и Голубая мечеть.

Не обойдется в Стамбуле без шумных базаров и магазинов, в которых можно купить местные сладости и изделия.

Среди турецких галечных пляжей можно с легкостью порекомендовать Коньяалты, который находится в Анталии и в 2006 году получил престижную награду Голубой флаг.

Вдоль всего пляжа расставлено множество раздевалок, туалетов, шезлонгов и других вещей, которые обеспечат ваше комфортное пребывание здесь. Кроме того, недалеко от Коньяалты находятся дельфинарий и аквапарк, что позволит с интересом провести день.

Пляж Клеопатры в Аланье и его песок, который якобы завезли из родины великой египетской царицы, по праву считаются одними из лучших в Турции. Он отлично подойдет для отдыха с детьми, ведь на набережной множество детских площадок, а вход в море пологий.

Когда вам надоест отдых на пляже, то можно осмотреть город с высоты средневековой крепости или же спуститься в пещеру Дамлаташ.

Если вы ищите тишины и давно хотели окунуться в Эгейское море, то вам не найти места лучше, чем бухта Амос. На полуострове Бозбурун все чувствуется по-домашнему.

Также посещая бухту Амос не забудьте пройтись по развалинам древнего города.

Летом в Турции достаточно жарко. В июне температура воздуха обычно не превышает 28°, потому украинцы достаточно легко могут ее перенести. А вот в июле-августе не стоит ожидать того, что температура опустится ниже 33°.

Стоимость самых популярных туров в Турцию на семь дней стартует от 15-20 тыс. грн за двух туристов.

Средняя цена перелета из Киева в Анкару составит 3 тыс. грн.

Стоимость пребывания в четырехзвездочной гостинице на семь дней стартует от $260 за семь ночей за двух взрослых. При этом вам не стоит волноваться о питании ведь на большинство турецких отелей работают по системе Все включено.

Номер на одного человека стартует от $180. Также можно снять квартиру, за что придется заплатить от 800 грн в сутки.

Кроме того, у туристов из Украины есть возможность путешествовать в Турцию по ID-паспорту и виза для поездки не потребуется.

Египет

Набирает популярности среди украинских туристов и Египет, который все чаще выбирают в качестве места для отдыха.

Пожалуй любой турист, не задумываясь, сможет назвать главные достопримечательности Египта – пирамиды. Здесь вы сможете не только побывать на экскурсиях по старинным городам но и искупаться в Средиземном и Красном морях.

Кроме того, приятна эта страна и тем, что приехать сюда можно в любое время года, чтобы насладиться жарой и экзотическими развлечениями.

Уже с первого месяца лета в Египте начинается настоящая жара. Температура воздуха поднимается до 35° и редко опускается ниже 30° тепла. А в июле-августе температура может достигать 40° выше нуля.

В среднем за тур в Египет за двух людей придется заплатить около 15-16 тыс. грн.

Перелет из Киева в Шарм Эль Шейх обойдется приблизительно в 4 тыс. грн. В аэропорту Египта потребуется приобрести визу на пребывание в стране на 30 дней, которая стоит $25 (приблизительно 660 грн).

Двум взрослым за номер в четырехзвездочном отеле с системой Все включено нужно будет заплатить от $255 за семь дней.

Цена квартиры для проживания двух людей стартует от 450 грн в сутки.

Болгария

Неплохим местом для отдыха украинцев является и Болгария, которая хоть и имеет все “то же” Черное море, предлагает ряд интересных мелочей.

Кроме красивых пляжей, Болгария может предложить туристам большое количество целебных источников. Любителей архитектуры и искусства также не оставят без внимания благодаря большому количеству монастырей и храмов.

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Любят ездить на оздоровительные курорты в Болгарию со всей Европы, ведь минеральные воды и лечебные грязи здесь прекрасно дополняются с климатом страны.

В Болгарии, как правило, сухая и солнечная погода не меняется на протяжении всего лета. В любое время сезона здесь можно ожидать 25-29° тепла.

Десятидневный отдых в Болгарии обойдется двум туристам в среднем в 17 тыс. грн, однако если вам хочется сэкономить, то можно найти тур с переездом на автобусе, который обойдется приблизительно в 12,5 тыс. грн за двух человек.

Проживание в отеле Болгарии стартует от $200 за двух взрослых. Однако нужно помнить, что в большинстве гостиниц в эту стоимость не входит питание. Иногда в болгарских отелях в цену проживания входит завтрак.

Одному взрослому за проживание придется заплатить от $180.

Часто при поездке в Болгарию путешественники выбирают частное жилье вместо гостиниц. Ведь его аренда достаточно дешевая – стартует от €6 за ночь за одного туриста.

Стоимость перелета составит из Киева в Софию составит около 3,5 тыс. грн. Виза для поездки в Болгарию не понадобится, если у вас есть биометрический паспорт.

Греция

Греция порадует украинских туристов не только своими прекрасными пляжами и древней архитектурой, но и местной кухней и природой.

Приехав в Афины, можно сразу же заняться осмотром достопримечательностей, среди которых храм Гефеста, театр Диониса, Парфеон и многие другие. Любителям природы и пляжей можно посоветовать посетить Родос.

Большой популярностью среди путешественников пользуется греческий остров Крит. Перелет из Киева обойдется приблизительно в 12 тыс. грн.

В Греции тоже достаточно жарко, но не намного больше, чем сейчас в Украине. В течение лета температура здесь колеблется в пределах 30° тепла.

Цена проживания на острове в отеле стартует от $378 за двух взрослых за шесть ночей. Питание в таком случае не включено.

Даже без питания, или только с завтраком, самые популярные туры Греции обойдутся украинским туристам в 25 тыс. грн за двоих на 7 ночей.

Можно в Греции и снять квартиру, что обойдется сравнительно недорого, если у вас большая компания. Цены стартуют от €25 евро за однокомнатную квартиру, однако даже в таком случае вы получите три спальных места.

Однако горячие путевки можно урвать и за 15 тыс. грн за двоих туристов. Для отдыха в Греции украинцам с биометрическими паспортами виза не потребуется.

Перелет из Киева в Афины стартует от 5,2 тыс. грн.

За семь дней в четырехзвездочном отеле Греции двум туристам придется заплатить от $315. Как правило, в стоимость проживания входит только завтрак. Также нередки случаи, когда питание в гостиницах Греции не предусмотрено.

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