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Международный день друзей – поздравления в картинках

Международный день друзей празднуют 9 июня. Лучшие открытки, которые еще раз напомнят о важности дружбы в жизни, подготовили Факты ICTV.

Международный день друзей – поздравления в картинках

9 июня украинцы отмечают Международный день друзей.

Точной информации о том, кто и когда основал этот праздник, нет. По некоторым данным, он появился в 1935 году в США. Тогда конкретная дата празднования не была назначена. Поэтому решили праздновать в первое воскресенье августа.

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Но со временем традиции изменились и теперь 30 июля празднуют День дружбы. Основой для этого праздника стала Декларация и программа действий в области культуры мира.

День друзей так и не стал официальным праздником. Но стал хорошим поводом еще раз поблагодарить своих друзей за то, что они у вас есть.

Лучшие поздравления в открытках с этим праздником подготовили для вас Факты ICTV.

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Международный день друзей – поздравления в картинках / 9 фотографий

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда в Украине празднуют День молодежи.

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