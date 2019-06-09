Международный день друзей празднуют 9 июня. Лучшие открытки, которые еще раз напомнят о важности дружбы в жизни, подготовили Факты ICTV.
9 июня украинцы отмечают Международный день друзей.
Точной информации о том, кто и когда основал этот праздник, нет. По некоторым данным, он появился в 1935 году в США. Тогда конкретная дата празднования не была назначена. Поэтому решили праздновать в первое воскресенье августа.
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Но со временем традиции изменились и теперь 30 июля празднуют День дружбы. Основой для этого праздника стала Декларация и программа действий в области культуры мира.
День друзей так и не стал официальным праздником. Но стал хорошим поводом еще раз поблагодарить своих друзей за то, что они у вас есть.
Лучшие поздравления в открытках с этим праздником подготовили для вас Факты ICTV.
К слову, ранее Факты ICTV писали, когда в Украине празднуют День молодежи.