9 июня состоялась пресс-конференция Microsoft на E3 2019. Факты ICTV расскажут вам о самых интересных видеоиграх, которые показали во время презентации.

На E3 2019 Microsoft решила отойти от манеры говорить про видеоигры и стала показывать их, что мы уже наблюдали и в прошлом году.

Началась пресс-конференция с новой видеоигры от создателей Fallout: New Vegas под названием The Outer Worlds. Геймплей очень напоминает известную постапокалиптическую серию.

Главное отличие – события видеоигры будут происходить в космосе. Релиз The Outer Worlds запланирован на 25 октября 2019 года.

Ninja Theory, которая в 2018 году присоединилась к Microsoft, презентовала свой новый проект – Bleeding Edge. По словам разработчиков это – смесь экшна и соревновательного мультиплеера.

Стилистика напоминает Overwatch но с примесью панка, если можно так выразиться. Тестирование Bleeding Edge начнется уже 27 июня.

Невероятно, но создатели популярного Minecraft анонсировали видеоигру Minecraft Dungeons. Стилистика осталась все такая же “блоковая”, а вот геймплей теперь напоминает серию Diablo.

Опробовать новое творение можно будет весной 2020 года.

Был у Microsoft и трейлер Star Wars: Jedi Fallen Order, однако там не показали практически ничего нового.

Следом игрокам впервые показали трейлер Blair Witch. С игроками будет верная камера и желание узнать, что же стало с людьми из культовой псевдодокументалки.

Видеоигра очень сильно напоминает серию Outlast и выглядит достаточно интересно.

Наконец-то CD Project Red поделилась на E3 2019 новыми подробностями о Cyberpank 2077. Нам показали новый трейлер, с ограбление и его последствиями.

Судя по всему, он не отображает реальный игровой процесс, но выглядит при этом очень и очень стильно. Одну из ролей в видеоигре сыграет Киану Ривз.

После такого большого анонса известный актер появился на сцене и рассказал немного больше о Cyberpank 2077. Действие видеоигры будет происходить в мегаполисе, жители которого помешаны на кибернетических модификациях.

Дата выхода Cyberpank 2077 – 16 апреля 2020 года.

Спустя долгие годы ожиданий к игрокам возвращаются Battletoads. Это будет классический Beat ’em up с возможностью кооперативного прохождения до трех игроков.

Вернутся в Battletoads и всеми любимые и в то же время ненавистные мотоциклы. К сожалению, дата выхода видеоигры пока неизвестна.

С сегодняшнего дня популярный Xbox Game Pass начнет работать и на ПК. По подписке вы сможете получать большое количество хитовых видеоигр каждый месяц.

Стоит подписка почти $10 в месяц (около 270 грн).

Также на E3 2019 стало известно, что к Microsoft присоединится студия Double Fine, которую основал Тим Шейфер.

Не обошлось и без нового трейлера от разработчиков. Показали Psychonauts 2, в котором главному герою вновь предстоит окунуться в нестабильную психику различных людей.

Визуальна видеоигра очень похожа на первую часть, но с более приятными текстурами.

А вот фанатов Lego и Звездных Войн ждет видеоигра Lego Star Wars The Skywalker Saga. Она появится в магазинах где-то в 2020 году и будет пересказывать историю всех девяти фильмов.

Свои “эксклюзивы” компания решила оставить на вторую половину пресс-конференции и начала с Gears of War 5. Тянуть не стали и заявили, что видеоигра выйдет 10 сентября 2019 года.

Анонсировали новый режим под названием Escape (Побег).

К сожалению, нам решили показать только кинематографический трейлер, из которого можно сделать вывод, что команде из трех игроков нужно будет выполнить определенное задание в Улье и как можно быстрее из него выбраться.

Приехал на E3 2019 и Dying Light 2, в котором нам обещают больше зомби, больше возможностей для паркура и неординарных решений во время побега от зараженных.

Как и в первой части, днем зомби будут ленивые, а ночью против игроков выступят настоящие охотники. Введут в Dying Light 2 и систему решений, которая будет влиять не только на развитие сюжета, но и на мир видеоигры.

Выйдет Dying Light 2 весной 2020 года.

Популярная в восточных странах MMO RPG Phantasy Star Online 2 выйдет в западных странах, но вот когда, игрокам не рассказали.

Популярная японская серия Tales of получит новую часть и расскажет историю мира Arise. Выйдет когда-то в 2020 году.

С момента анонса Borderlands 3 мы все чаще и чаще встречаем новую информацию об игре. На E3 2019 нам показали всех четверых игровых персонажей, а также хаос сражений.

Собирайте команду, распределяйте роли, деритесь за лут, ведь Borderlands 3 выйдет уже в сентябре, а до этого вы можете сыграть в новую кампанию в Borderlands 2, которая расскажет о событиях перед третьей частью.

Слухи о сотрудничестве From Software, известной серией Dark Souls и Джорджа Мартина подтвердились. Из трейлера, как обычно, ничего не понятно, но вот наверняка можно сказать, что легкой игра не будет.

Новинка носит название Elden Ring, но вот о дате релиза нам пока ничего не рассказали. Будем надеяться, что увидим видеоигру до конца 2020 года.

Напоследок Microsoft рассказала о технологии Xcloud, которая позволяет стримить видеоигры на различные устройства.

Узнали мы немного и о новой консоли от компании. Разработкой занимается команда, которая создала Xbox One X. Они хотели создать нечто большее, чем просто игровую платформу нового поколения.

Проект Скарлет от Microsoft выпустят в конце 2020 года и обещают, что он будет как минимум в четыре раза мощнее Xbox One X и сможет поддерживать разрешение 8K.

Игровую платформу оснастят накопителем SSD и новым, мощным процессором. Одной из первых видеоигр для платформы станет Halo Infinite.

После этого на E3 2019 показали новый трейлер видеоигры, после чего пресс-конференция завершилась.

В этом году пресс-конференция Microsoft изрядно разочаровала, даже учитывая тот факт, что все готовятся к выходу нового поколения игровых платформ.

Действительно интересных анонсов было очень мало, а даже такой ожидаемый проект, как Cyberpank 2077, кроме появления Киану Ривза, ничем не удивил.

Даже учитывая, что компания показала аж 60 игр за полтора часа, практически ничем поразить не смогли (даже анонсом Elder Ring).

Будем надеяться, что это только начало и дальше нас ждет много интересных анонсов уже от Ubisoft, Square Enix, Bethesda и Nintendo.

К слову, на EA Play впервые показали геймплей видеоигры Star Wars: Jedi Fallen Order.

Видео: Xbox, Gamespot, DoubleFineProd,