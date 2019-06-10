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E3 2019: Final Fantasy VII Remake получил дату выхода

PlayStation опубликовал новый трейлер Final Fantasy VII Remake и назвал дату выхода видеоигры.

Final Fantasy VII Remake

На канале PlayStation появился новый трейлер Final Fantasy VII Remake, в котором датой выхода видеоигры значится 3 марта 2020 года.

Как и ожидалось, PlayStation не собирается полностью пропускать E3 2019 и продолжает публиковать трейлеры будущих новинок.

В новом трейлере можно увидеть прохождение первой миссии Final Fantasy VII Remake.

Читайте: E3 2019: расписание пресс-конференций и прогнозы анонсов

Видеоигра стала еще более ориентированной на экшн, чем раньше.

Кроме главного героя Клауда, игрок сможет взять под контроль и других персонажей из выбранной группы.

Выйдет Final Fantasy VII Remake эксклюзивно на PlayStation 4.

К слову, на E3 2019 компания Microsoft рассказала о дате выхода игровой платформы нового поколения под кодовым названием Project Scarlet.

Видео: PlayStation

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