PlayStation опубликовал новый трейлер Final Fantasy VII Remake и назвал дату выхода видеоигры.

На канале PlayStation появился новый трейлер Final Fantasy VII Remake, в котором датой выхода видеоигры значится 3 марта 2020 года.

Как и ожидалось, PlayStation не собирается полностью пропускать E3 2019 и продолжает публиковать трейлеры будущих новинок.

В новом трейлере можно увидеть прохождение первой миссии Final Fantasy VII Remake.

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Видеоигра стала еще более ориентированной на экшн, чем раньше.

Кроме главного героя Клауда, игрок сможет взять под контроль и других персонажей из выбранной группы.

Выйдет Final Fantasy VII Remake эксклюзивно на PlayStation 4.

К слову, на E3 2019 компания Microsoft рассказала о дате выхода игровой платформы нового поколения под кодовым названием Project Scarlet.

Видео: PlayStation