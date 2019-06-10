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E3 2019: Microsoft анонсировала дату выхода Project Scarlet

Во время пресс-конференции Microsoft на E3 2019 стали известны подробности игровой платформы следующего поколения Project Scarlet и дата ее выхода.

Project Scarlet

На E3 2019 состоялся анонс Project Scarlet – игровой платформы следующего поколения от компании Microsoft. Она появится в продаже в конце 2020 года.

По словам компании, новая игровая платформа будет по меньшей мере в четыре раза мощнее Xbox One X и будет в четыре раза быстрее загружать видеоигры.

Пообещали разработчики и то, что Project Scarlet сможет поддерживать разрешение 8К и запускать видеоигры в 120 кадрах в секунду.

Также Microsoft заявила, что разница между восьмым и девятым поколением игровых платформ будет самой большой в истории Xbox.

Читайте: E3 2019: расписание пресс-конференций и прогнозы анонсов

Во время презентации был и небольшой тизер, из которого можно сделать вывод о том, что все видеоигры с предыдущих консолей Xbox будут доступны на Project Scarlet.

Очень трудно поверить в то, что видеоигры на новой платформе будут работать в 8К, ведь даже самые мощные ПК не всегда способны “вытянуть” такие показатели.

Цена Project Scarlet пока неизвестна.

К слову, Факты ICTV собрали самые интересные анонсы с пресс-конференции Microsoft на E3 2019.

Видео: Xbox

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