Во время пресс-конференции на E3 2019 компания Bethesda назвала дату выхода видеоигры Doom Eternal.

На E3 2019 во время пресс-конференции компания Bethesda анонсировала дату выхода Doom Eternal. В магазинах видеоигра появится 22 ноября 2019 года.

Doom Eternal останется таким же динамичным представителем жанра Shooter, каким была предыдущая часть.

Будет в новой видеоигре и несколько нововведений. Одно из них – наличие у главного героя крюка, который позволяет быстро сократить расстояние между демонами и игроком.

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Также в сетевой игре появится новый режим под названием Battlemode, где два игрока-демона будут соревноваться против игрока-человека.

Сыграть в Doom Eternal можно будет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

К слову, появился новый трейлер видеоигры Final Fantasy VII Remake, в котором объявили ее дату выхода.

Видео: PlayStation