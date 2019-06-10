PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

E3 2019: трейлер и дата выхода Doom Eternal

Во время пресс-конференции на E3 2019 компания Bethesda назвала дату выхода видеоигры Doom Eternal.

Doom Eternal

На E3 2019 во время пресс-конференции компания Bethesda анонсировала дату выхода Doom Eternal. В магазинах видеоигра появится 22 ноября 2019 года.

Doom Eternal останется таким же динамичным представителем жанра Shooter, каким была предыдущая часть.

Будет в новой видеоигре и несколько нововведений. Одно из них – наличие у главного героя крюка, который позволяет быстро сократить расстояние между демонами и игроком.

Читайте: E3 2019: расписание пресс-конференций и прогнозы анонсов

Также в сетевой игре появится новый режим под названием Battlemode, где два игрока-демона будут соревноваться против игрока-человека.

Сыграть в Doom Eternal можно будет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

К слову, появился новый трейлер видеоигры Final Fantasy VII Remake, в котором объявили ее дату выхода.

Видео: PlayStation

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка