PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 10 июня

Каким будет 10 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

В целом день располагает к активности и подходит для большинства созидательных дел, особенно желательно заниматься деятельностью, результаты от которой хочется, чтобы сохранились надолго.

Приветствуются благородные, временами жертвенные поступки, не из ощущения страха или необходимости, а скорее из состояния изобилия и возможностей. Хорошо уделить внимание и семейным делам, позаботиться о близких, благоприятно любое взаимодействие с детьми.

В решении вопросов лучше руководствоваться дипломатией и тактом. Ближе к вечеру, после 20.00, могут возникать деструктивные реакции на происходящее, может повыситься возбудимость и конфликтность. Здесь весьма желательно детям оказать поддержку в эмоциональном плане, если возникнет необходимость. Также стоит прислушиваться к своим чувствам, и если тянет, например, побыть в одиночестве, то не стоит себя пересиливать и соглашаться на нежелательное.

Читайте: Куда поехать в отпуск: 4 страны для украинцев

Вечер лучше запланировать и провести таким образом, чтобы он прошел в спокойной и понимающей обстановке.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка