10 лучших пляжей Одессы прошли проверку и соответствуют санитарным нормам. Среди них можно найти общественные и частные, дорогие и дешевые. На каких пляжах стоит отдохнуть – читайте в материале.

В Одессе проверка воды на пляжах показала, что она соответствует санитарным нормам. Сезон отпусков для кого-то уже начался, а у кого-то еще впереди. Какие пляжи прошли проверку и где лучше отдохнуть – читайте в материале.

1. Аркадия

Этот пляж является одним из самых обустроенных и одновременно тесных курортных зон Одессы. Здесь много развлечений для взрослых и детей. В Аркадии, в отличие от других одесских пляжей естественный пологий спуск к морю. Сам пляж преимущественно песчаный. Вечером Аркадия превращается в центр ночной жизни Одессы, так как здесь расположены самые модные ночные клубы города.

Цены на шезлонги от 50 гривен, а для тех, кто хочет отдыхать в бунгало или на диване – от 500 гривен.

Как добраться: трамваем №5, троллейбусом №5, 13, маршрутками №168 и №198. Остановка: Аркадия (возле театра Музкомедии).

2. Отрада

На пляже в основном отдыхает молодежь, и это не просто так, ведь Отрада всецело соответствует своему названию. Здесь есть множество достопримечательностей, среди которых огромный камень с надписью Villa Otrada, у которого постоянно проходят фотосессии и, конечно же, единственная в Одессе канатная дорога. На пляже предоставляются платные услуги: шезлонги, зонты, душевые кабинки с пресной водой, WC. На территории пляжа находится спасательная служба, медпункт и отдел милиции.

Как добраться: прямо на пляж никакой транспорт не идет. К канатной дороге желающих подвезет трамвай №5.

3. Ланжерон

Это один из самых первых пляжей Одессы. В этом месте в начале 19 века располагалась дача генерал-губернатора Новороссийского края графа Ланжерона. Большинство одесситов говорят о Ланжероне как о самом чистом и благоустроенном пляже Одессы. Урны расположены каждые 10 метров, и вдоль пляжа расположено всё для комфортного отдыха: от большого количества раздевалок до медпункта.

На территории пляжа находится дельфинарий, в котором каждый день, кроме понедельника, проводятся представления.

За шезлонг под зонтом вам придется заплатить 120 грн. Есть как бесплатный туалет, так и биотуалеты.

Как добраться: трамвай №28 и 5, троллейбус №2, 3, маршрутки №20, 203, 233. Остановка: конечная Парк им. Шевченко.

4. Дельфин

Дельфин удобен для посетителей с детьми – для малышей в море специально огородили территорию буйками, а на берегу установили бесплатные детские качели. А также из бесплатного вы найдете комфортные раздевалки и душ.

На этом пляже можно купить комплект в который входят лежак, матрас и зонтик. Неподалеку есть развлечения на воде.

Как добраться: трамвай №5 по Французскому бульвару, автобус №198. Остановка: Шампанский переулок.

5. Лузановка (поселок Котовского)

Особенностью данного комплекса является то, что он частный. В результате вся территория оборудована по последнему писку пляжного отдыха. И если вам здесь понравится, то можно спокойно остаться на несколько дней. Для этого здесь поставлены хорошо оборудованные домики.

В последнее десятилетие Лузановка стала альтернативной Аркадии, центром ночной жизни Одессы.

Между основным входом на пляж и лагерем Молодая гвардия есть навес с деревянными топчанами, где могут совершенно бесплатно разместиться пенсионеры и женщины с маленькими детьми.

Как добраться: трамвай №1, 6, 7, 22, автобус 68, маршрутки №120, 145, 146, 190. Остановка: Лузановка.

6. Чайка (10 ст. Большого Фонтана)

Формы пляжа Чайка очень похожи на птицу, именно поэтому его так назвали. Одесситы любят этот пляж, потому что к нему легко добраться – ходят сразу два трамвайных маршрута и большое количество маршруток. Здесь развитая инфраструктура, неплохая парковая зона и, главное, пологий спуск к морю. Немалая часть пляжа выделена для инвалидов — со специально оборудованными душевыми и туалетами.

На пляже есть большая детская площадка.

Как добраться: трамвай №18 и маршрутки №127, 185, 191, 215, 223, 191. Остановка: десятая станция Большого Фонтана.

7. Курортный (13 ст. Большого Фонтана)

На этом пляже мамы с детьми боятся отдыхать, потому что на «Курортном» зачастую проводят время заядлые любители пляжного волейбола.

Вдоль побережья дружной цепочкой выстроились масса кафе, недешевых ресторанов, мини-лотков и биотуалетов.

Как добраться: трамвай № 18 и маршрутки № 127, 185, 191, 215, 223, 191. Остановка: 13-я станция Большого Фонтана.

8. Золотой берег (16 ст. Большого Фонтана)

Совсем недавно на Золотом берегу была открыта прекрасная “мини” набережная, протяженностью 200 метров. Из минусов можно отметить то, что на пляже нет душевых кабинок. Тем не менее, здесь вы встретите очень много современных кафешек и ресторанов.

На пляже можно арендовать шезлонг с матрасом, четырехместный лежак, шатер и двухместную палатку.

Как добраться: трамвай № 18 и маршрутки № 127, 185, 191, 215, 223, 191. Остановка: 16-я станция Большого Фонтана.

9. Чкаловский



Название пляж получил от расположенного здесь же санатория имени Чкалова. Особой пляжной инфраструктуры здесь нет, но пляж абсолютно бесплатный и идеально подходит для бюджетного отдыха. Чкаловский называют еще студенческим пляжем – здесь отдыхает в основном молодежь.

Топчанов нет – ни платных, ни бесплатных. Их нужно брать напрокат.

Как добраться: трамвай № 5. Остановка: санаторий им. Чкалова.

10. Черноморка

Это один из самых удаленных от центра Одессы пляжей, именно из-за этого не пользуется большой популярностью. Это место отличается от всех остальных пляжей Одессы тем, что Черноморка расположен на берегу открытого моря, а не в акватории Одесского залива.

Как добраться: трамвай №31 и маршрутка № 220 отвезут вас прямо в Черноморку. Выходить на конечной остановке.