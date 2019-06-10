В 2019 году Троица приходится на 16 июня.
Ежегодно Троицу православные христиане отмечают в разные даты. Это связано с меняющейся датой Пасхи, ведь Троицу празднуют на 50 день после Великого воскресенья.
Таким образом, так как в этом году Пасха была 28 апреля, то Троица приходится на 16 июня.
Католики праздную Троицу через неделю после того, как этот праздник пройдет у православных христиан. Таким образом, в 2019 году католики будут отмечать Троицу 23 июня.
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К слову, на Троицу украинцев ждет дополнительный выходной в июне. Таким образом, христиане будут отдыхать три дня подряд: 15, 16 и 17 июня.
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