Сегодня жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть Юпитер.

В ночь с понедельника на вторник, 11 июня, люди смогут наблюдать за Юпитером воочию. Планета станет напротив Солнца. Земля будет находится между газовым гигантом и Солнцем, что позволит созерцать Юпитер с нашей планеты.

– Самая большая планета Солнечной системы – блестящий драгоценный камень для невооруженного глаза, но выглядит фантастически через бинокль или небольшой телескоп, который позволит вам обнаружить четыре крупнейших спутника и, возможно, даже увидеть намек на полосатые облака, которые окружают планету, – говорят в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Читайте: Вода на Марсе – Curiosity нашел новые доказательства

К слову, ранее NASA показало фотографию синих облаков на Юпитере, которые похожи на картины.

Источник: Cnet