На E3 2019 на пресс-конференции компании Square Enix презентовали первый геймплей Marvel’s Avengers, которая создана по известной серией комиксов.

Видеоигру Marvel’s Avengers впервые представили на E3 2019 и рассказали о том, что она выйдет 15 мая 2020 года.

Square Enix показала просто невероятный трейлер, который полностью создан из геймплейных элементов видеоигры.

Из трейлеру известно, что команда Мстителей в видеоигре будет состоять из Железного человека, Тора, Капитана Америки, Халка и Черной вдовы.

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Можно увидеть, что у каждого персонажа свой уникальный геймплей, который будет отличаться от других супергероев.

Выйдет Marvel’s Avengers на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Пройти видеоигру можно будет, как одному, так и вместе с другими игроками.

К слову, на E3 2019 рассказали о дате выхода Final Fantasy VII Remake и показали новый трейлер.

Видео: Marvel Entertainment