На E3 2019 состоялся традиционный Nintendo Direct, на котором показали различные видеоигры, которые появятся на Nintendo Switch.

Началась презентация Nintendo на E3 2019 с анонса нового персонажа для Super Smash Bros. Ultimate – главного героя из Dragon Quest XI.

Он появится в видеоигре где-то летом. Также на Nintendo Switch выйдет и сама Dragon Quest XI.

Кроме того, осенью в Super Smash Bros. Ultimate появится еще один персонаж – Банджо и Казуи.

Наконец-то компания показала геймплей Luigi’s Mansion 3. В арсенале Луиджи появится множество новых умений для борьбы с призраками.

Также стало известно, что видеоигру можно будет пройти вместе в кооперативе. Однако второму игроку придется взять под контроль вязкого Луиджи, у которого есть уникальные способности и слабости.

Показали игрокам на E3 2019 и немного больше геймплея Legend of Zelda Link’s Awakening. В ремейке видеоигры останется все то, за что ее так полюбили, а также появятся некоторые интересные механики.

Например, возможность составлять собственное подземелье и проходить его. За такую активность предусмотрены различные награды.

Невероятно, но популярная видеоигра Witcher 3 появится на Nintendo Switch. В полное издание будет входить базовая видеоигра и два обширных дополнения.

Насколько хорошо ее оптимизируют пока не ясно, но оценить ее на игровой платформе мы сможем уже в этом году.

Популярная серия No More Heroes получит третью часть, главным героем которой станет всеми любимый антигерой Трэвис Тачдаун.

В этот раз ему предстоит сражаться не с убийцами, а с каким-то подобием инопланетных захватчиков.

Выйдет No More Heroes 3 где-то в 2020 году на Nintendo Switch.

Удивительно, но серия Contra возвращается. На E3 2019 анонсировали Contra: Rogue Corps, которая выйдет уже 24 сентября.

Marvel Ultimate Alliance 3 получил новый трейлер, а вместе с ним и анонс новых персонажей. В свою супергеройскую команду можно будет взять Призрачного всадника, Зверя, Ночного змея, Электру и многих других.

Из трейлера можно сделать вывод, что одним из главных злодеев станет Танос, который пытается собрать камни бесконечности. Сыграть в Marvel Ultimate Alliance 3 можно будет уже 19 июля на Nintendo Switch.

Стало известно и о том, что ожидаемый многими Animal Crossing: New Horizons перенесли на март 2020 года, хотя ранее обещали, что начать жизнь в вымышленном городке можно будет в этом году.

Если вам мало странных соревнований с друзьями в Super Mario Party, Nintendo подготовила для вас не менее очаровательную и странную игру под названием Mario & Sonic at the Olympic Games.

Видеоигра позволит посоревноваться с другими игроками в различных видах спорта, используя при этом персонажей из вселенных видеоигр про Соника и Марио.

Выйдет Mario & Sonic at the Olympic Games уже в ноябре 2019 года.

Напоследок Nintendo решила анонсировать еще одну большую видеоигру. После небольшого трейлера мы узнали, что продолжение популярной Legend of Zelda: Breath of the Wild находится в разработке.

Дата выхода пока неизвестна, но видеоигра точно будет эксклюзивом на Nintendo Switch.

Хотя шоу Nintendo и было последним на E3 2019, компании удалось изрядно порадовать анонсами и трейлерами ожидаемых видеоигр, ведь им не нужно готовиться к выходу нового поколения игровых платформ.

О многих ожидаемых видеоиграх рассказали очень подробно. Те же видеоигры, которые только анонсировали, долго ждать не придется, ведь релиз большинства назначен на 2020 год.

Единственное чего не хватило этой презентации – новых подробностей о столь ожидаемой Bayonetta 3.

К слову, на пресс-конференции компании Square Enix впервые показали видеоигру Marvel’s Avengers.

Видео: Gamespot, Kotaku, Marvel Entertainment