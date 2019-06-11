На E3 2019 состоялся традиционный Nintendo Direct, на котором показали различные видеоигры, которые появятся на Nintendo Switch.
Началась презентация Nintendo на E3 2019 с анонса нового персонажа для Super Smash Bros. Ultimate – главного героя из Dragon Quest XI.
Он появится в видеоигре где-то летом. Также на Nintendo Switch выйдет и сама Dragon Quest XI.
Кроме того, осенью в Super Smash Bros. Ultimate появится еще один персонаж – Банджо и Казуи.
Наконец-то компания показала геймплей Luigi’s Mansion 3. В арсенале Луиджи появится множество новых умений для борьбы с призраками.
Также стало известно, что видеоигру можно будет пройти вместе в кооперативе. Однако второму игроку придется взять под контроль вязкого Луиджи, у которого есть уникальные способности и слабости.
Показали игрокам на E3 2019 и немного больше геймплея Legend of Zelda Link’s Awakening. В ремейке видеоигры останется все то, за что ее так полюбили, а также появятся некоторые интересные механики.
Например, возможность составлять собственное подземелье и проходить его. За такую активность предусмотрены различные награды.
Невероятно, но популярная видеоигра Witcher 3 появится на Nintendo Switch. В полное издание будет входить базовая видеоигра и два обширных дополнения.
Насколько хорошо ее оптимизируют пока не ясно, но оценить ее на игровой платформе мы сможем уже в этом году.Читайте: E3 2019: что показали на EA Play E3 2019: чем удивила пресс-конференция Microsoft E3 2019: какие видеоигры показала Ubisoft
Популярная серия No More Heroes получит третью часть, главным героем которой станет всеми любимый антигерой Трэвис Тачдаун.
В этот раз ему предстоит сражаться не с убийцами, а с каким-то подобием инопланетных захватчиков.
Выйдет No More Heroes 3 где-то в 2020 году на Nintendo Switch.
Удивительно, но серия Contra возвращается. На E3 2019 анонсировали Contra: Rogue Corps, которая выйдет уже 24 сентября.
Marvel Ultimate Alliance 3 получил новый трейлер, а вместе с ним и анонс новых персонажей. В свою супергеройскую команду можно будет взять Призрачного всадника, Зверя, Ночного змея, Электру и многих других.
Из трейлера можно сделать вывод, что одним из главных злодеев станет Танос, который пытается собрать камни бесконечности. Сыграть в Marvel Ultimate Alliance 3 можно будет уже 19 июля на Nintendo Switch.
Стало известно и о том, что ожидаемый многими Animal Crossing: New Horizons перенесли на март 2020 года, хотя ранее обещали, что начать жизнь в вымышленном городке можно будет в этом году.
Если вам мало странных соревнований с друзьями в Super Mario Party, Nintendo подготовила для вас не менее очаровательную и странную игру под названием Mario & Sonic at the Olympic Games.
Видеоигра позволит посоревноваться с другими игроками в различных видах спорта, используя при этом персонажей из вселенных видеоигр про Соника и Марио.
Выйдет Mario & Sonic at the Olympic Games уже в ноябре 2019 года.
Напоследок Nintendo решила анонсировать еще одну большую видеоигру. После небольшого трейлера мы узнали, что продолжение популярной Legend of Zelda: Breath of the Wild находится в разработке.
Дата выхода пока неизвестна, но видеоигра точно будет эксклюзивом на Nintendo Switch.
Хотя шоу Nintendo и было последним на E3 2019, компании удалось изрядно порадовать анонсами и трейлерами ожидаемых видеоигр, ведь им не нужно готовиться к выходу нового поколения игровых платформ.
О многих ожидаемых видеоиграх рассказали очень подробно. Те же видеоигры, которые только анонсировали, долго ждать не придется, ведь релиз большинства назначен на 2020 год.
Единственное чего не хватило этой презентации – новых подробностей о столь ожидаемой Bayonetta 3.
К слову, на пресс-конференции компании Square Enix впервые показали видеоигру Marvel’s Avengers.
Видео: Gamespot, Kotaku, Marvel Entertainment