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E3 2019: что показали на презентации Nintendo

На E3 2019 состоялся традиционный Nintendo Direct, на котором показали различные видеоигры, которые появятся на Nintendo Switch.

Nintendo E3 2019

Началась презентация Nintendo на E3 2019 с анонса нового персонажа для Super Smash Bros. Ultimate – главного героя из Dragon Quest XI.

Он появится в видеоигре где-то летом. Также на Nintendo Switch выйдет и сама Dragon Quest XI.

Кроме того, осенью в Super Smash Bros. Ultimate появится еще один персонаж – Банджо и Казуи.

Наконец-то компания показала геймплей Luigi’s Mansion 3. В арсенале Луиджи появится множество новых умений для борьбы с призраками.

Также стало известно, что видеоигру можно будет пройти вместе в кооперативе. Однако второму игроку придется взять под контроль вязкого Луиджи, у которого есть уникальные способности и слабости.

Показали игрокам на E3 2019 и немного больше геймплея Legend of Zelda Link’s Awakening. В ремейке видеоигры останется все то, за что ее так полюбили, а также появятся некоторые интересные механики.

Например, возможность составлять собственное подземелье и проходить его. За такую активность предусмотрены различные награды.

Невероятно, но популярная видеоигра Witcher 3 появится на Nintendo Switch. В полное издание будет входить базовая видеоигра и два обширных дополнения.

Насколько хорошо ее оптимизируют пока не ясно, но оценить ее на игровой платформе мы сможем уже в этом году.

Читайте: E3 2019: что показали на EA Play E3 2019: чем удивила пресс-конференция Microsoft E3 2019: какие видеоигры показала Ubisoft

Популярная серия No More Heroes получит третью часть, главным героем которой станет всеми любимый антигерой Трэвис Тачдаун.

В этот раз ему предстоит сражаться не с убийцами, а с каким-то подобием инопланетных захватчиков.

Выйдет No More Heroes 3 где-то в 2020 году на Nintendo Switch.

Удивительно, но серия Contra возвращается. На E3 2019 анонсировали Contra: Rogue Corps, которая выйдет уже 24 сентября.

Marvel Ultimate Alliance 3 получил новый трейлер, а вместе с ним и анонс новых персонажей. В свою супергеройскую команду можно будет взять Призрачного всадника, Зверя, Ночного змея, Электру и многих других.

Из трейлера можно сделать вывод, что одним из главных злодеев станет Танос, который пытается собрать камни бесконечности. Сыграть в Marvel Ultimate Alliance 3 можно будет уже 19 июля на Nintendo Switch.

Стало известно и о том, что ожидаемый многими Animal Crossing: New Horizons перенесли на март 2020 года, хотя ранее обещали, что начать жизнь в вымышленном городке можно будет в этом году.

Если вам мало странных соревнований с друзьями в Super Mario Party, Nintendo подготовила для вас не менее очаровательную и странную игру под названием Mario & Sonic at the Olympic Games.

Видеоигра позволит посоревноваться с другими игроками в различных видах спорта, используя при этом персонажей из вселенных видеоигр про Соника и Марио.

Выйдет Mario & Sonic at the Olympic Games уже в ноябре 2019 года.

Напоследок Nintendo решила анонсировать еще одну большую видеоигру. После небольшого трейлера мы узнали, что продолжение популярной Legend of Zelda: Breath of the Wild находится в разработке.

Дата выхода пока неизвестна, но видеоигра точно будет эксклюзивом на Nintendo Switch.

Хотя шоу Nintendo и было последним на E3 2019, компании удалось изрядно порадовать анонсами и трейлерами ожидаемых видеоигр, ведь им не нужно готовиться к выходу нового поколения игровых платформ.

О многих ожидаемых видеоиграх рассказали очень подробно. Те же видеоигры, которые только анонсировали, долго ждать не придется, ведь релиз большинства назначен на 2020 год.

Единственное чего не хватило этой презентации – новых подробностей о столь ожидаемой Bayonetta 3.

К слову, на пресс-конференции компании Square Enix впервые показали видеоигру Marvel’s Avengers.

Видео: Gamespot, Kotaku, Marvel Entertainment

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