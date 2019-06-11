На E3 2019 компания Ubisoft рассказала о видеоигре Watch Dogs Legion и назвала дату выхода.

На пресс-конференции Ubisoft на E3 2019 была анонсирована Watch Dogs Legion, которая станет третьей частью серии и выйдет 6 марта 2020 года.

События видеоигры перенесут игроков в Лондон (Великобритания), где рассказы о Большом брате стали реальностью и правительство контролирует каждый ваш шаг.

Однако не все подчиняются и создано сопротивление – хакерская группировка DedSec, которая работает через своих агентов, которых игроки и возьмут под контроль.

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В Watch Dogs Legion не будет одного главного героя. Вместо этого игроки смогут вербовать персонажей из мира видеоигры и использовать их для того, чтобы выполнять задания.

Если один из персонажей погибнет, то он больше не будет доступен для игры.

Watch Dogs Legion будет доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.

К слову, на E3 2019 показали геймплей Marvel’s Avengers и назвали дату выхода видеоигры.

Видео: Ubisoft North America