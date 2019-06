На E3 2019 состоялась пресс-конференция компании Ubisoft. Факты ICTV собрали самые интересные новости от Ubisoft.

На E3 2019 компания Ubisoft провела свое шоу, на котором показала ранее неанонсированные видеоигры и рассказала о поддержке других проектов.

Началось все с анонса и геймплея новой части Watch Dogs под названием Legion. События видеоигры будут разворачиваться в Лондоне (Великобритания).

Смотрится все очень футуристично и даже слегка необычно для этой серии видеоигр. В Watch Dogs Legion не будет одного персонажа, что больше отвечает представлению о большой хакерской группировке.

Если персонаж, которого вы контролируете, умирает, то он умирает навсегда и вам придется выбирать нового героя и проходить задания за него. Пока тяжело сказать, насколько хорошо это будет реализовано. Если судить по геймплею – все просто шикарно.

Нанимать можно будет любого персонажа, который живет в игровом мире. Все они будут уникальными, во всяком случае так нам обещает Ubisoft.

Релиз Watch Dogs Legion запланирован на 6 марта 2020 года.

На E3 2019 анонсировали и сериал о разработчиках и их видеоигре Mythic Quest. Он выйдет эксклюзивно на Apple TV Plus.

Рассказали Ubisoft и об обновлении Rainbow Six Siege, в котором добавят новых оперативников и, судя по всему, карту.

В видеоигру Brawlhalla добавят трех новых персонажей из шоу Adventure Time – Фина, Джейка и принцессу Жвачку.

Показали на пресс-конференции Ubisoft новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором рассказали немного больше о главном злодее видеоигры, которого играет Джон Бернтал.

Актер появился на сцене и также немного больше рассказал о своем персонаже.

Выйдет Ghost Recon Breakpoint 4 октября для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Не обошлось и без традиционного анонса новой части Just Dance под очень странный трейлер, за которым последовала не менее странная танцевальная постановка.

Выйдет Just Dance 2020 в ноябре на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia и даже Wii.

Ubisoft ясно дала понять, что For Honor не собираются бросать. На E3 2019 мы увидели анонс нового временного события под названием Shadows of the Hitokiri.

Удивил анонс Rainbow Six Quarantine, которая сохранит тактическую составляющую серии и добавит в видеоигру зомби.

Новинка будет полностью кооперативная. Проходить можно будет отрядом из трех игроков.

Ubisoft поделились информацией о новом контенте для The Division 2, которая всего несколько месяцев назад появилась на прилавках.

В первом эпизоде загружаемого контента добавят новые сюжетные задания, а второй эпизод перенесет игроков в Пентагон и добавит второй рейд.

Также компания заключила договор с Netflix о создании фильма по The Division.

Ubisoft анонсировали и собственную подписку с видеоиграми, которая называется UplayPlus и позволит получить доступ к огромному количеству видеоигр от компании.

Запуск сервиса в сентябре по цене в $15 (около 395 грн) в месяц.

Анонсировали новую видеоигру Roller Champions и сразу после небольшой речи стало известно, что она доступна уже сегодня в виде альфа-версии на ПК.

По словам Ubisoft, Roller Champions ориентирована на игру против других игроков. Пока что выглядит это все как баскетбол на роликах, что не может не радовать.

Полная видеоигра будет бесплатной и выйдет где-то в 2020 году.

В целом – пресс-конференция у Ubisoft в этом году тоже получилась достаточно слабая. Но, все готовятся к новому поколению консолей, потому это можно понять.

Действительно порадовал Watch Dogs Legion, который на данном этапе выглядит просто прекрасно, особенно функция одной жизни у персонажа.

Остальными анонсами на E3 2019 компании не удалось удивить. Даже анонс весьма интересного Rainbow Six Quarantine без геймплея показался очень слабым.

Также очень жаль, что не рассказали ничего о Beyond Good & Evil 2.

К слову, актер Киану Ривз сыграет одного из персонажей в видеоигре Cyberpunk 2077.

Видео: Ubisoft North America, Ubisoft UK

Фото: Ubisoft