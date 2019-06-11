Компания Xiaomi официально представила новое поколение своего популярного фитнес-трекера Mi Band 4.

Главной особенностью новинки стало наличие цветного сенсорного дисплея. Браслет получил лучший уровень водозащиты, который позволяет контролировать состояние организма во время занятий в воде.

Xiaomi Mi Band 4 получил 0,95-дюймовый цветной AMOLED-дисплей, который прикрыт защитным 2,5D стеклом.

Дисплей отображает всю необходимую информацию о деятельности пользователя и его жизненные показатели. Одна из ключевых особенностей Mi Band 4 – поддержка голосового управления, с помощью чего можно, в частности, взаимодействовать с системой умного дома или быстро получить данные с пульсометра.

В эту версию фитнес-трекера добавилась функция управления музыкой.

Характеристика Xiaomi Mi Band 4

Благодаря чипу фитнес-трекер станет на 38% энергоэффективнее своего предшественника, даже с цветным дисплеем. Новинка построена на базе нового процессора Huangshan No.1 собственного производства компании.

В чипсете используется четыре сопроцессора для работы функций искусственного интеллекта, которые служат для анализа пульса, получение данных с ЭКГ-датчиков и распознавание симптомов аритмии.

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Xiaomi Mi Band 4 будет поддерживать устройства, работающие на базе операционной системы начиная с Android 4.4 и выше и iOS 9.0 и выше.

Цена Mi Band 4

Стандартной за 169 юаней (640 грн);

Расширенной со встроенным NFC за 229 юаней (870 грн);

Специальной (стилизованной под Мстителей) за 349 юаней (около 1330 грн).

Продажи фитнес-трекера начнутся 14 июня. О появлении девайса в Украине сообщат позже.

Напомним, компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 из 48-Мпикс камерой.

Источник: ІTC.ua