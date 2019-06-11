Автобусный перевозчик FlixBus вышел на украинский рынок. Как купить билеты на рейс, читайте в материале Фактов ICTV.

Перевозчик FlixBus – одна из самых успешных компаний, которая предоставляет услуги автобусных перевозок по Европе. 11 июня FlixBus объявил о полноценном выходе на украинский рынок.

В 2019 году компания планирует запустить рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

Сначала запустят рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Начальная цена от €5. По 13 июня по направлениям Киев-Кельн, Киев-Росток, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Вена можно купить билеты от €5 до €15.

Как купить билеты

Билеты покупаем непосредственно на сайте FlixBus. Сразу скажу, что вы можеет выбрать удобный для себя язык в правом верхнем углу. Для начала вводим все необходимые данные – откуда/куда, дата и количество пассажиров.

Далее выбираем удобное для себя время, выгодную цену и бронируем. Как видите я забронировала два билета в Берлин на 21 июня. Вводим все необходимые данные (фамилию и имя пишем согласно записи в загранпаспорте), после чего платим деньги за билет.













FlixBus в Украине: маршруты и как купить билеты / 3 фотографии

После оплаты на электронную почту вам придет письмо с билетом, где будет QR-код. Вы имеете право не распечатывать билет, а показать его на смартфоне – водитель отсканирует, но если вы волнуетесь, что техника разрядится, то лучше распечатайте свой билет.

Нужно иметь загранпаспорт. Посадка происходит в режиме живой очереди, потому, что при купли билетов не определяется место.

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Рекомендации о пользовании услугами FlixBus

Покупать билеты выгоднее за неделю или максимум месяц, но не за два месяца. Перед покупкой проверьте скидки предложены на главной странице сайта FlixBus. (Фишечка: чтобы найти скидки, надо выбирать язык той страны, откуда вы выезжаете). Поскольку посадка свободная, то если вы планируете сесть рядом с попутчиком, приходите заранее. Что касается Wi-Fi: в день один пассажир может потратить только 150 МБ, поэтому фильмы лучше загрузить дома. Внимательно прочитайте, где именно останавливается ваш автобус, потому что иногда конечная остановка это окраина города – вы должны быть готовы, что нужно заказать дополнительный транспорт, чтобы доехать в центр города.

Напомним, транспортная компания FlixBus, которая осуществляет дешевые автобусные пассажирские перевозки в ЕС и США, вышла на украинский рынок и официально начинает свою деятельность.