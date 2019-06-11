За рубежом часто грабят туристов, поэтому чтобы не стать очередной жертвой опытного вора следует знать основные схемы, по которым они действуют.

Туристов массово грабят и обворовывают за рубежом. Рассказываем как не остаться без документов и денег на желанном отдыхе.

Как защититься от ограбления

1. Остерегайтесь земляков

Встретить соотечественников за рубежом всегда приятно, но не спешите слишком доверять новым знакомым.

Земляки-незнакомцы – могут оказаться ворами. Они вступают с вами в вербальный контакт, добиваются вашей привязанности – а потом ни земляка, ни кошелька.

2. Фото на память

Приветливые люди предлагают сфотографировать вас в телефон. Одно фото, второе а потом куда-то исчезают с телефоном и фотографиями. Никому не давайте свой телефон, планшет или фотоаппарат.

3. Фальшивые полицейские

Если к вам подходят люди в полицейской форме и начинают рассказывать, что вы что-то нарушили и должны уплатить штраф – не ведитесь на это.

Псевдополицейськи пользуются тем, что вы не знаете местные законы. Ни в коем случае ничего им не платите. Прямо на месте, сразу же вызывайте настоящую полицию и консула своей страны.

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4. Охота на туристов-автомобилистов

Преступники в форме копов остановят вас на дороге и будут требовать оплатить несуществующие штрафы. Или будут грабить напрямую без всякого маскировки.

Обязательно ознакомьтесь с законами страны, куда собираетесь. Запишите номера полиции, консульства и посольства. В большинстве стран вы имеете право на правовую бесплатную помощь и переводчика.

Напомним, транспортная компания FlixBus, которая осуществляет дешевые автобусные пассажирские перевозки в ЕС и США, вышла на украинский рынок и официально начинает свою деятельность.