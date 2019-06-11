Ведущие ICTV поделились интересными маршрутами и дали советы, куда стоит поехать на Троицу – 15, 16 и 17 июня.
На Троицу ведущие ICTV советуют ехать не за границу, а посетить живописные уголки Украины.
В частности, Антон Равицкий рассказал об уникальном городе в Одесской области – Белгород-Днестровском, Юлия Зорий о невероятной Аскании Новой, Оксана Гутцайт о Букском каньоне, а Анастасия Мазур – зовет на Шацкие озера.
Антон Равицкий (Утро в Большом Городе) предлагает Одессу историческую
Для меня одесское направление – лучшее. Если хотите отдохнуть от города и суеты рекомендую посетить старинный город Белгород-Днестровский.
В нем обязательно стоит посмотреть греческую церковь Св. Иоанна Предтечи, неистовое озеро, Белгород-Днестровскую крепость Аккерман. Впечатления и красивые Селфи гарантировано.
На эти выходные, 15-16 июня 2019 года, в селе Ивашкив Одесской области состоится фольклорный фестиваль Кодыма. Сможете познакомиться с украинскими традициями, народными забавами, попробовать традиционные блюда края или стать участниками обрядовой свадьбы.
Маршрут: на авто одесской трассой. Стоимость билета на автобусе – от 450 грн. Номер в отеле – от 290 грн за ночь.
Оксана Гутцайт (Факты) приглашает на Черкащину
На Троицу рекомендую посетить волшебную Черкасскую область. Первое, что стоит увидеть в этом направлении – Букский каньон. После каньона невозможно обойти настоящий рай для любителей фотосъемки – дендропарк Софиевка.
Природа в этих двух местах вас окружает повсюду. Каньон находится в маленьком и живописном селе Буки. Именно здесь была построена первая в Украине ГЭС.
Стоя на мостике, который соединяет два берега каньона открывается красивый вид. Парком Софиевка можно гулять целый день, и вам не надоест, ведь красота его озер вдохновляет.
Маршрут: для такого путешествия лучше выбрать авто. Однако из Киева также ходят автобусы в Умань из центрального и железнодорожного вокзала. Стоимость – около 200 грн. От города курсируют маршрутные такси до Букского каньона и Софиевки.
Анастасия Мазур (Факты) зовет в Ровенскую область
Если вы устали от бурной жизни, то жемчужины Ровенщины – Шацкие озера и Клевань – лучшее место для спокойного и тихого отдыха, для тех, кто хочет побыть с природой.
Что посмотреть? Тоннель любви – это место паломничества туристов и влюбленных пар. Если заедете к Клевань, то обязательно стоит увидеть Клеванский замок.
На озерах можно не только загорать на солнце, но провести время на площадках для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, на теннисных кортах.
Маршрут: трасса Ровно-Луцк. Поезд Ровно-Киверцы. Ближайшим пунктом к поселку Клевань является город Ровно. К нему и автодорогами, и железной дорогой примерно 20 км. Стоимость билета на автобус Киев-Клевань: 325 грн. Отель: 590 грн за ночь.
Юлия Зорий (Утро в Большом Городе) рекомендует Асканию Нову и Кирилловку
Мечтаете увидеть уникальный заповедник с животными со всего мира? Тогда Аскания Нова именно для вас. По этой же трассе также советую посетить поселок на побережье Азовского моря – Кирилловку.
Можно с уверенностью сказать, что курортная зона Кирилловки имеет уникальное сочетание различных природных факторов для оздоровления и отдыха.
В Аскании вы увидите живописный ботанический сад с огромным количеством искусственных прудов, где представлены деревья и кустарники всех климатических зон Земли. Здесь живут зебры, индийские и африканские антилопы гну, теряли, быки ватусси, горбатые зебры, олени.
В Кирилловке вы сможете отдохнуть на побережье моря.Читайте: Почти 40 маршрутов и позитивное настроение: путешествия на каяках в Киеве Отдых на Волыни: куда поехать и что посмотреть Чернобыль 2019: куда поехать туристам и какие цены в зоне отчуждения
Маршрут: добраться до заповедника Аскания Нова можно рейсовыми автобусами и маршрутными такси, которые ежедневно курсируют из Херсона. Железнодорожное сообщение с заповедником отсутствует. Ближайшие железнодорожные станции: на северо-западе – Новая Каховка; на востоке – Новоалексеевка; на юге – Армянск; на юго-западе – Каланчак.
К Кирилловке собственным авто можно доехать по трассе (Харьков-Симферополь). Если будете ехать общественным транспортом, то из большинства крупных городов Украины (Киев, Харьков, Запорожье, Донецк, Днепропетровск) идут рейсовые автобусы и частные маршрутные такси.
Стоимость билета на поезд например, из Киева: от 240 до 770 грн. Отели в этом направлении: от 600 грн.
К слову, на Троицу украинцев ждет дополнительный выходной в июне. Таким образом, будут отдыхать три дня подряд: 15, 16 и 17 июня.