Ведущие ICTV поделились интересными маршрутами и дали советы, куда стоит поехать на Троицу – 15, 16 и 17 июня.

На Троицу ведущие ICTV советуют ехать не за границу, а посетить живописные уголки Украины.

В частности, Антон Равицкий рассказал об уникальном городе в Одесской области – Белгород-Днестровском, Юлия Зорий о невероятной Аскании Новой, Оксана Гутцайт о Букском каньоне, а Анастасия Мазур – зовет на Шацкие озера.

Антон Равицкий (Утро в Большом Городе) предлагает Одессу историческую

Для меня одесское направление – лучшее. Если хотите отдохнуть от города и суеты рекомендую посетить старинный город Белгород-Днестровский.

В нем обязательно стоит посмотреть греческую церковь Св. Иоанна Предтечи, неистовое озеро, Белгород-Днестровскую крепость Аккерман. Впечатления и красивые Селфи гарантировано.

На эти выходные, 15-16 июня 2019 года, в селе Ивашкив Одесской области состоится фольклорный фестиваль Кодыма. Сможете познакомиться с украинскими традициями, народными забавами, попробовать традиционные блюда края или стать участниками обрядовой свадьбы.

Маршрут: на авто одесской трассой. Стоимость билета на автобусе – от 450 грн. Номер в отеле – от 290 грн за ночь.

Оксана Гутцайт (Факты) приглашает на Черкащину

На Троицу рекомендую посетить волшебную Черкасскую область. Первое, что стоит увидеть в этом направлении – Букский каньон. После каньона невозможно обойти настоящий рай для любителей фотосъемки – дендропарк Софиевка.

Природа в этих двух местах вас окружает повсюду. Каньон находится в маленьком и живописном селе Буки. Именно здесь была построена первая в Украине ГЭС.

Стоя на мостике, который соединяет два берега каньона открывается красивый вид. Парком Софиевка можно гулять целый день, и вам не надоест, ведь красота его озер вдохновляет.

Маршрут: для такого путешествия лучше выбрать авто. Однако из Киева также ходят автобусы в Умань из центрального и железнодорожного вокзала. Стоимость – около 200 грн. От города курсируют маршрутные такси до Букского каньона и Софиевки.

Анастасия Мазур (Факты) зовет в Ровенскую область

Если вы устали от бурной жизни, то жемчужины Ровенщины – Шацкие озера и Клевань – лучшее место для спокойного и тихого отдыха, для тех, кто хочет побыть с природой.

Что посмотреть? Тоннель любви – это место паломничества туристов и влюбленных пар. Если заедете к Клевань, то обязательно стоит увидеть Клеванский замок.

На озерах можно не только загорать на солнце, но провести время на площадках для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, на теннисных кортах.

Маршрут: трасса Ровно-Луцк. Поезд Ровно-Киверцы. Ближайшим пунктом к поселку Клевань является город Ровно. К нему и автодорогами, и железной дорогой примерно 20 км. Стоимость билета на автобус Киев-Клевань: 325 грн. Отель: 590 грн за ночь.

Юлия Зорий (Утро в Большом Городе) рекомендует Асканию Нову и Кирилловку

Мечтаете увидеть уникальный заповедник с животными со всего мира? Тогда Аскания Нова именно для вас. По этой же трассе также советую посетить поселок на побережье Азовского моря – Кирилловку.

Можно с уверенностью сказать, что курортная зона Кирилловки имеет уникальное сочетание различных природных факторов для оздоровления и отдыха.

В Аскании вы увидите живописный ботанический сад с огромным количеством искусственных прудов, где представлены деревья и кустарники всех климатических зон Земли. Здесь живут зебры, индийские и африканские антилопы гну, теряли, быки ватусси, горбатые зебры, олени.

В Кирилловке вы сможете отдохнуть на побережье моря.

Маршрут: добраться до заповедника Аскания Нова можно рейсовыми автобусами и маршрутными такси, которые ежедневно курсируют из Херсона. Железнодорожное сообщение с заповедником отсутствует. Ближайшие железнодорожные станции: на северо-западе – Новая Каховка; на востоке – Новоалексеевка; на юге – Армянск; на юго-западе – Каланчак.

К Кирилловке собственным авто можно доехать по трассе (Харьков-Симферополь). Если будете ехать общественным транспортом, то из большинства крупных городов Украины (Киев, Харьков, Запорожье, Донецк, Днепропетровск) идут рейсовые автобусы и частные маршрутные такси.

Стоимость билета на поезд например, из Киева: от 240 до 770 грн. Отели в этом направлении: от 600 грн.

К слову, на Троицу украинцев ждет дополнительный выходной в июне. Таким образом, будут отдыхать три дня подряд: 15, 16 и 17 июня.