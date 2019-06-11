Геомагнитные вспышки ожидаются 3, 19, 27 и 28 июня.

Мощные магнитные бури в июне ожидаются 3, 19, 27 и 28.

Во время этих магнитных бурь украинцы могут ощущать повышенное эмоциональное напряжение. Их последствия могут быть заметны и на следующий день.

Слабые магнитные бури ожидаются 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 июня.

Эти магнитные бури также влияют на настроение и здоровье, но они не будут столь опасны.

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Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.

Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение? Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах

Конечно влияют, но несущественно

Нет – это все выдумки

Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.

Источник: СТБ