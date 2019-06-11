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В Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

В Telegram произошел масштабный сбой

Мессенджер Telegram временно не работает в Украине и других странах мира, а именно Беларуси, Польши, Италии, Великобритании, Испании и Латвии.

Сбой в Telegram произошел в нескольких городах Украины –  в Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Николаеве, Луцке, Запорожье, Житомире и Смеле. Проблемы возникли с отправкой сообщений в мессенджере, не получается и войти в Telegram.

Читайте: Приватбанк запустил оплату покупок в Telegram

К слову, компания Facebook назначила Екатерину Крук менеджером из публичной политики по Украине (public policy manager for Ukraine) с расположением в Варшаве.

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