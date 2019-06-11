В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.
Мессенджер Telegram временно не работает в Украине и других странах мира, а именно Беларуси, Польши, Италии, Великобритании, Испании и Латвии.
Сбой в Telegram произошел в нескольких городах Украины – в Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Николаеве, Луцке, Запорожье, Житомире и Смеле. Проблемы возникли с отправкой сообщений в мессенджере, не получается и войти в Telegram.
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К слову, компания Facebook назначила Екатерину Крук менеджером из публичной политики по Украине (public policy manager for Ukraine) с расположением в Варшаве.
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