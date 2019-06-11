Ученые нашли связь между сном при включенной лампе или телевизоре и увеличением массы тела.

Ученые Национального института экологических наук в Северной Каролине провели исследование и обнаружили, что сон с включенным светом влияет на увеличение веса тела.

Специалисты использовали данные масштабного опроса женщин по всей территории США с 2003 по 2009 года, в котором приняли участие 44 тыс. женщин в возрасте 35-74 лет. Респондентки рассказали о своих привычках.

В опросе был пункт, выключают или женщины на ночь свет. Оказалось, что 17% опрошенных женщин, которые оставляли включенными свет или телевизор, поправлялись в среднем на пять килограммов в год.

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Ученые подчеркивают, что сон при источниках света увеличивает риск набора лишнего веса на 22% и ожирение – на 33%. Для полного подтверждения этого вывода будут проведены дополнительные исследования.

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Источник: JAMA Internal Medicine