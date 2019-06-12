Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 10 по 16 июня составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вы способны принимать ясные решения и последовательно проводить их в жизнь. Демонстрируете сочетание ума и агрессивности. Смекалка и большая духовная энергия позволяет воздействовать на окружающих. Если вы придерживаетесь одной стороны, то часто оказываетесь втянутыми в разногласия. Хорошая неделя для журналистов, исследователей, которые должны потрудиться для получения информации. Помешать в реализации ваших планов может стремление доказывать превосходство своих знаний. Стоит отказаться от резкого и прямого способа выражения своих мыслей.

Гороскоп для Тельцов

Сдержанность проявлений и глубина чувств сменяются легкостью контактов и игрой воображения. Более глубокий интерес к человеку может возникнуть в процессе разговора. В это время устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками, можно получить от них моральную или материальную поддержку. Хотя не исключено, что они сами придут за этим. Возможен дополнительный небольшой приток денег из разных источников.

Гороскоп для Близнецов

Личное обаяние и физическая привлекательность находятся в центре внимания. Окружающие находят вас более притягательными, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой. В сфере вашего внимания окажется много новых красивых вещей, предметов роскоши. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями.

Гороскоп для Раков

Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении. Повышается творческая и интеллектуальная активность, желание писать, читать, общаться. Возможны встречи или недалекие поездки. Благоприятный период для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей и любого вида творчества. Возрастает риск переутомления от мыслей, информации или общения. Из-за этого возникают трудности в учебе или работе.

Гороскоп для Львов

В это время происходит интеллектуальный всплеск. Вы становитесь более сообразительными, стремитесь к знаниям и информации, проявляются скрытые интеллектуальные способности. Поэтому это благоприятное время для учебы, самообразования, сдачи экзаменов, защиты дипломных работ и диссертаций. В это время хорошо начинать интеллектуальную работу. Это период поездок, командировок, а также деятельности, связанной с посредничеством.

Гороскоп для Дев

Поток информации и общения направленный в вашу сторону содержит полезные сведения, с помощью которых сможете лучше выразить свою индивидуальность. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы демонстрируете на собраниях или в связи с общественными событиями и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации. Благоприятное время для писательского или журналистского труда.

Гороскоп для Весов

У вас хорошее настроение, стремитесь к контактам, но связи, установленные в этот период, ненадежны. В это время обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Улучшаются отношения с родными, близкими и друзьями. Настойчивость и решительность ослабевают, принятые решения легко меняются. Вы склонны к примирению и рассудительности. Проявляется готовность к партнерству, мирным переговорам. Дети – Весы рассеянны и нуждаются в спокойном руководстве.

Гороскоп для Скорпионов

Вы проявляете страсть во всем, что планируете и задумываете. Для всех дел и занятий характерна основательность. Вы становитесь более активными, чем в другие периоды, проявляется агрессивность, критичность, нетерпимость, повышенную чувствительность к обидам. В это время вас охватывают сильные сиюминутные переживания, появляются взвинченность и готовность к ссоре, но усилие воли поможет быстро выходить из кризисных состояний. Не поддавайтесь ревности и сами не давайте повода. В это время повышается интерес ко всему таинственному, мистическому и запретному.

Гороскоп для Стрельца

Усиливается оптимизм, обостряется чувствительность к успеху, что дает склонность преувеличивать свои возможности и силы. Вы легко можете заразить энтузиазмом, но он недолговечен и поверхностен. В это время улучшается самочувствие, что хорошо сказывается на физической форме. Возрастает потребность в движении, спортивных занятиях, физической работе. Плохо переживаются ограничения, особенно касающиеся взаимоотношений. Если же вы не в состоянии эффективно работать в сложившейся ситуации или с конкретными людьми, довольствуйтесь неспешной самостоятельной работой.

Гороскоп для Козерогов

Вы будете не согласны с теми идеями и мнениями, которые вас окружают. Кроме того, общество не склонно одобрить созданный вами имидж или поддаться вашему влиянию. Поэтому не следует зря тратить силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, не стоит отвергать их мнение как недостойное внимания — к вашим словам все равно никто не прислушается.

Гороскоп для Водолеев

Если вам когда-либо удавалось произвести впечатление на окружающих своими личными качествами, пришло время продемонстрировать их снова. Подходящий период. Дабы смоделировать ситуацию, которая поможет вам продемонстрировать лидерский талант. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками. Ситуации и взаимоотношения дадут вам повод гордиться собой. Вы будете желанным гостем и радушным хозяином.

Гороскоп для Рыб

У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими. Поэтому следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая понять, что вправе иметь собственное мнение. Вероятность возникновения разногласий может вызвать напряженность во взаимоотношениях. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия. Избегайте преувеличивать свою значимость в компаниях.

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