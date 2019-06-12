Искусственный интеллект в Японии – чуть ли не на каждом шагу. Прямо в аэропорту с помощью приложения в смартфоне можно вызвать беспилотное такси. Пассажиры указывают на телефоне адрес и авто самостоятельно выбирает наиболее оптимальный маршрут. Это экспериментальный проект. Поэтому пока за рулем все еще сидит водитель, который контролирует процесс и в случае нештатной ситуации возьмет управление на себя.

В Японии телепортацию еще не придумали, но близки к этому. Почти в любую точку страны можно добраться на специальных поездах, которые разгоняются до скорости более 300 км/ч.

Билеты продают необычные кассиры-работы. Нужно сказать ему свою станцию ​​или нажать на несколько сенсорных кнопок на мониторе и цифровой кассир печатает проездной документ. Далее билет сканируется при входе на платформу и можно наслаждаться видами за окном, где рисовые поля чередуются с горами.

Искусственный интеллект стремительно заменяет людей и в других сферах бизнеса. В одном из отелей на рецепции работают милые женщины-роботы. А уже вечером они могут превратиться в динозавров, которые не только заселят вас в номер, но и расскажут обо всех удобствах. Все комнаты там оснащены самыми технологическими разработками.

Если хочется поесть или выпить кофе – на помощь опять же придут современные технологии. Как, например, первый в мире робот-бариста. Все просто – выбираешь напиток, платишь и через несколько минут твой американо или латте готов. Владельцы кафе довольны таким работником – не берет выходных, не болеет и самое главное: ему не надо платить зарплату, а посетители заведения могут обойтись без чаевых.

А в другом кафе пошли еще дальше. Там работают роботы-официанты. Они принимают заказ, передают его на кухню, а потом приносят заказ клиенту. Точнее сказать, – приезжают с ним. Работами управляют дистанционно из дома люди с ограниченными возможностями. Получается прекрасное сочетание социальной ответственности бизнеса и новых технологий.

Туристам, которые хотят узнать больше о Японии, теперь не нужно каждый раз искать экскурсовода. На помощь придет робот-гид: он знает обо всех достопримечательностях. Миниатюрного робота берут с собой в такси и он рассказывает обо всех интересных местах на пути, истории и культуре Японии. А также сможет посоветовать заведения, где можно попробовать традиционные блюда.

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Сейчас Токио активно готовится принимать участников и болельщиков Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 году. Помогать гостям будут не только люди, но и специальные разговорчивы работы. Они в первую очередь помогать людям с ограниченными возможностями, приносить еду или вещи или предоставлять оперативную информацию о событиях на Олимпиаде.

Во время Олимпийских игр будет применяться и роботизированный экзоскелет. Спортсмены или работники стадиона надев это устройство минимизируют нагрузку на мышцы во время подъема тяжестей.

Будущая Олимпиада станет самой технологической за всю историю, – обещают японцы и добавляют, что в будущем в спортивных соревнованиях работы будут участвовать наравне с людьми.

Роботы vs люди: как новые технологии меняют жизнь

Необычный робот-баскетболист попадает в корзину 10 раз из 10 десяти. С ним пытались соревноваться спортсмены, но все напрасно. Математическую точность не переиграть. Сейчас робот-баскетболист может бросать мяч со статической позиции, но если его научить двигаться – лучшего игрока на площадке не найти. Над этим сейчас и работают разработчики.

Новейшие технологии постепенно проникают и в такую, казалось бы, консервативную сферу жизни как религия. В Японии представили робота-священника, который повторяет специальные буддистские тексты во время захоронений. Для усиления эффекта работа даже одели в религиозное одеяние и рядом поставили несколько гробов. Он может воспроизводить христианские и мусульманские поминальные тексты.

Уже совсем скоро роботы станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. А может, уже стали?

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто такая робот София и заменят ли роботы людей.