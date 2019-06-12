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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с тремя спутниками

С космодрома в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с тремя спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 вылетела с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation. Вес каждого из спутников около 1,4 тонн.

Запуск состоялся в 17.17 по Киеву.

Миссия заключается в наблюдении за погодными условиями при ликвидации стихийных бедствий и слежении за морской навигацией.

Читайте: SpaceX за несколько секунд до старта сорвала запуск Falcon 9

К слову, 24 мая в 5.30 по киевскому времени SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink, предназначенными для раздачи интернета.

Источник: SpaceX

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