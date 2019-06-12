Куда поехать на Волыни, на что стоит посмотреть и где остановиться – читайте в материале Фактов ICTV.

Волынь – это место концентрации озер и зелени. Это спокойный, тихий и очень живописный край.

На территории исторической Волыни сохранилось больше всего во всей Украине памятников культуры, архитектуры и искусства.

Мы собрали для вас места, расположенные на границе Волынской и Ровенской областей, в которые стоит заглянуть.

Волынский тоннель влюбленных

Как мы знаем, тоннель любви расположен в поселке Клевань (Ровенская область).

Однако недалеко от Луцка есть еще один тоннель влюбленных – так называют его местные жители.

Если быть точным, это не совсем тоннель. Это обычная дорога, вдоль которой раскинулись деревья.

Выглядит это достаточно хорошо, поэтому почему бы не остановиться на несколько минут для удачной фотографии. Тем более, это на пути к следующей достопримечательности.

Олыцкий замок

Олыка – один из самых интересных волынских поселков, который был резиденцией знатного рода Радзивиллов в XVI веке.

Олыцкий замок – один из первых на территории современной Украины прямоугольных замков бастионного типа. Собственно, он и был поместьем Радзивиллов.

Замок представляет собой форму пятиугольника, в котором есть две арки – главный вход и выход на задний двор.

Кстати, если подняться на небольшой холм, то откроется прекрасный вид на озеро.

Сейчас в здании поместья работает психическая больница. Это делает атмосферу окружающей территории напряженной и жуткой.





















Отдых на Волыни: куда поехать и что посмотреть / 5 фотографий

С одной стороны ты видишь обычный памятник архитектуры, а переведя взгляд на другую сторону – людей за решеткой.

В общем, замок вызывает противоречивые чувства, ведь в старинном здании вставлены пластиковые окна, за заброшенным углом стоит велосипед, а на входе – современная вывеска.

Здание не похоже на классический замок как в Каменец-Подольском или Луцке.

Костел Святой Троицы

Римско-католический костел построен в стиле барокко в XVII веке. Расположен неподалеку от замка.

















Отдых на Волыни: куда поехать и что посмотреть / 4 фотографии

Он поражает своей красотой, величием и таинственностью. Его считали самым красивым храмом Речи Посполитой.

Сейчас костел находится на реконструкции, однако внутрь зайти можно. Там прохладно, немного сыро и просторно.

Если удастся найти местного священника, то он проведет вам небольшую экскурсию и покажет закоулки храма.

Внутри размещена крипта рода Радзивиллов, а на стенах можно увидеть эпитафии семьи основателя и Олыцких каноников.

Костел Петра и Павла

Позади костела Святой Троицы расположен еще один римско-католический храм – костел Петра и Павла – древнейший на Волыни.

Построенный на месте кладбища в стиле ренессанса, длительное время костел использовался как часовня.

Интерьер выполнен без характерной для того времени пышности. Внутри прохладно и много старинных книг.

Санаторий Пролисок

Санаторий расположен в селе Гремячее Киверцовского района. Построен на средства ЕС, выделенные на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.





















Отдых на Волыни: куда поехать и что посмотреть / 5 фотографий

Общая площадь Пролиска – восемь гектаров. На территории есть 109 комфортабельных номеров и 13 семейных коттеджей.

Стоимость проживания: за одного человека на день – 685 грн и 1 600 грн за весь домик. Кроме проживания, в цену входит также питание и лечение.

Среди платных процедур самыми популярными являются:

термо-спа – от 99 грн;

фитобочка – 99 грн;

циркулярный душ – 20 грн;

подводный душ-массаж – 59 грн;

система тренажеров David concept – 50 грн за один раз;

реабилитационная кинезотерапия – от 39 грн;

общий массаж тела – 179 грн.





















Отдых на Волыни: куда поехать и что посмотреть / 5 фотографий

Здесь стоит остановиться для спокойного отдыха. Можно прогуляться по огромному сосновому лесу, сходить на водохранилище, позаниматься спортом или просто посидеть в тишине без связи и насладиться гармонией с природой.

Лесной ресторан YAVIR

YAVIR расположен в 30 км от Луцка, как раз по дороге в санаторий.

Особенность заведения в том, что оно сотрудничает с местным лесничеством и специализируется на дичине.









Отдых на Волыни: куда поехать и что посмотреть / 2 фотографии

Здесь вы сможете попробовать изысканные блюда и эксклюзивные напитки. Вот несколько позиций из меню:

паштет из печени оленя – 112 грн;

вареники с мясом дичины Три кабана – 152 грн;

тушенина из мяса оленя – 238 грн;

деруны, фаршированные мясом дичи – 96 грн;

карпаччо из копченой утки на груши с пьяной вишней – 138 грн;

березовый сок с ромашкой – 20 грн.

Кроме самого ресторана, на территории есть место для прогулок – две туристические тропы, ведущие в лес, веревочный парк и развлечения для детей.

Это очень уютное, спокойное место, куда хочется уйти от большого города.

Кстати, еще больше информации о Волыни вы можете узнать на туристическом портале Волынь уникальная.

Ранее Факты ICTV писали о том, как и где провести выходные в Луцке.

Анастасия Дячкина