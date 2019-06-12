Железный порт – одно из самых популярных туристических направлений летнего отдыха. Факты ICTV рассказывают о том, как добраться, где поселиться и сколько стоит отдых в Железном порту летом 2019-го года.
Молодежный курорт Железный порт популярный уже довольно давно. Он находится в Херсонской области на побережье Черного моря. От Киева до Железного порта 644 км. Вы можете доехать до Херсона поездом, а потом на маршрутке, или автобусом из Киева прямо к месту назначения.
Сезон отдыха продолжается все лето. Прежде чем определиться, когда ехать в Железный порт, посмотрите температуру воздуха и моря.
Погода
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды в море
|Июнь
|+25.6°C
|+19.6°C
|+21.6°C
|Июль
|+28.7°C
|+22.1°C
|+24.1°C
|Август
|+29.2°C
|+22.2°C
|+24.4°C
Жилье
В Железном порту множество отелей, вы можете найти себе подходящий без проблем. Мы же подобрали вам несколько вариантов для проживания.
Отель Роксолана
К услугам гостей открытый бассейн, сад, терраса, ресторан, парковка и бесплатный Wi-Fi на территории.
Комплекс находится в 300 метрах от моря
Цена двухместного номера в сутки 3 тыс. грн. Питание входит в стоимость.
Усадьба Феникс
Усадьба имеет автостоянку, бассейн, бар, номера со всеми удобствами рядом с морем. Посетители отмечают вкусные, недорогие завтраки.
Цена номеров полулюкс в сутки 378 грн.
Пансионат Верона
Верона находится на берегу моря. Номера со всеми удобствами, можно заказать еду или же самому приготовить что-то на мангале. Также есть бассейн, Wi-Fi и парковка.
Цена однокомнатного номера в сутки 600-700 грн.
Пансионат Манго
Комфортабельный пансионат на берегу Черного моря. Номера со всеми удобствами и с красивым видом на побережье. Манго находится далеко от громких, ночных клубов, поэтому ночью вам никто не будет мешать спокойно спать.
Двухместный номер в сутки стоит 650 грн.
Также вы можете снять частное жилье в Железном порту от 100 грн в сутки, цена зависит от размещения комнаты. Чем ближе к морю вы хотите снять комнату, тем дороже вам это обойдется.
Пляж
Все пляжи на курорте бесплатные. Песчаный, приятный берег, к сожалению, иногда некоторые участки бывают засорены.
Развлечения
Железный порт – молодежный курорт, здесь много клубов и баров. Но кроме ночной жизни, в городе есть множество развлечений на воде: прокат катамаранов, водных скутеров, можно прокатиться на банане к надувному островку с горками.
В Железном порту можно посетить инструктаж и научиться нырять с аквалангом в SEA Port.
Также на территории пляжа есть небольшой аквапарк. Работает с 9.00 до 18.30.
Цена: 200 грн.
Фото: Booking.com, firestock.ru, verona.in.ua