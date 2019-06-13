На выходных киевляне смогут посетить лучшие концерты и спортивные мероприятия. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.
Киевляне могут посетить меланхоличное выступление Cigarettes After Sex или концерт легендарных The Chemical Brothers.
Также есть возможность посетить финал крупнейшего в мире международного чемпионата по футболу в формате 5х5 – Red Bull Neymar Jr’s Five.
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Помимо концертов на этих выходных в Киеве пройдут два фестиваля – белые ночи и Остров.
Факты ICTV собрали самые интересные события.
Cigarettes After Sex
14 июня, 20.00
ATLAS
Билеты: 990 – 2090 грн
Купить билеты можно тут
Американцы Cigarettes After Sex приедут в Киев ровно через год после своего выступления. И если в прошлый раз музыканты радовали поклонников дебютным альбомом, то теперь обещают добавить в программу синглы: Crush, Sesame Syrup и Neon Moon и новые песни.
Популярность группы растет с каждым днем. Ламповые, медленные мелодии их песен уверенно занимают строчки в чартах Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Дании.
Атмосферность музыки дополняют живые выступления группы, которые проходят в эстетике минимализма: полумрак, дым и черно-белые фильмы на фоне.
MARUV
14 июня, 20.00
Stereo Plaza
Билеты: 590 – 2990 грн
Купить билеты можно тут
Проекту MARUV еще не исполнилось и двух лет, а певицу уже называют новой поп-иконой современности.
Клип на ее хит Drunk Groove собрал почти 100 млн просмотров и обеспечил певице армию поклонников. И скоро все станут свидетелями зрелищного шоу на сольном концерте MARUV, который состоится в самом большом клубе Киева.
Національний фінал турніру Red Bull Neymar Jr’s Five
15 июня, 10.00
Контрактовая площадь
Вход свободный
15 июня на Контрактовой площади пройдет крупнейшего в мире международный чемпионат по футболу в формате 5х5.
Правила каждый год остаются без изменений. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, возрастом от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат — 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.
Победитель получит возможность представлять Украину на Мировом финале, который состоится 13 июля в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.
Участников и гостей турнира ждут зрелищные матчи и конкурсы.
Также в 16.00 состоится матч звездных футболистов ФК Маэстро против болельщиков.
Ostrov Festival
15-17 июня
Труханов остров
Билеты: 1150 – 1600 грн
Купить билеты можно тут
Электросаунды прогремят на Трухановом острове посреди Днепра уже 15 июня.
Три дня оупен-эйр будет качать публику лучшими сетами, поэтому стоит заранее готовиться к танцам в окружении музыкальных экстремалов.
Вечеринка продлится до полуночи 17 июня.
Энергией будут заряжать лучшие звезды электронной сцены и не только украинской. Среди первых участников: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J.Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah и другие.
Белые ночи
14-15 июня
Арт-завод Платформа
Билеты: 550 грн
Купить билеты можно тут
Дважды в году Арт-завод Платформа живет по принципу Ночь ярче дня.
В этом году на фестивале ожидаются более 100 артистов, пять танцполов, фотозоны и чилаут-зоны, а также световые инсталляции в атмосфере лучших тусовок Европы.
Событие будет еще и вкусным, потому что угощения готовят резиденты Ulichnaya Eda.
The Chemical Brothers
15 июня, 19.00
МВЦ
Билеты: 150 – 4999 грн
Купить билеты можно тут
Отцы биг-бита и одна из самых коммерчески успешных групп в мире электронной музыки, четырехкратные обладатели престижной премии Грэмми возвращаются в Киев.
Этой весной дуэт выпускает девятый альбом No Geography, сразу после чего “химики” отправятся в международное турне в поддержку пластинки. Это означает, что энергия лайва британцев погрузит весь МВЦ в уникальный электронный перформанс.
Kiss
16 июня, 19.00
НСК Олимпийский
Билеты: 999 – 6999 грн
Купить билеты можно тут
Одна из самых влиятельных и экстравагантных рок-групп мира Kiss объявила о последнем туре в своей карьере.
– Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда-либо делали. Если вы любите нашу музыку – приходите. Если вы никогда не видели нас живьем – сейчас самое время! – заявили участники группы.
За 45 лет Kiss не раз доказывали свое звание самого зрелищного рок-коллектива мира: их концерты поражают воображение невероятными пиротехническими и сценическими решениями.
На счету группы более 100 млн проданных альбомов, а армия фанатов насчитывает миллионы людей в странах всего мира.
Tokio Hotel
17 июня, 20.00
Atlas
Билеты: 1399 – 2999 грн
Купить билеты можно тут
Культовая группа с сотней премий и десятком миллионов проданных альбомов, почти каждый из которых становился платиновым в 68 странах мира.
В карьере музыкантов ждали только успех и армии поклонников. На их выступления под Эйфелевой башней в Париже собралось полмиллиона слушателей, а это что-то да значит.
Tokio Hotel определили музыкальное настроение всех нулевых и продолжают развиваться по сей день.
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