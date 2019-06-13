На выходных киевляне смогут посетить лучшие концерты и спортивные мероприятия. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

Киевляне могут посетить меланхоличное выступление Cigarettes After Sex или концерт легендарных The Chemical Brothers. Также есть возможность посетить финал крупнейшего в мире международного чемпионата по футболу в формате 5х5 – Red Bull Neymar Jr’s Five. Читайте: She Wants Revenge впервые выступят в Киеве Помимо концертов на этих выходных в Киеве пройдут два фестиваля – белые ночи и Остров.

Факты ICTV собрали самые интересные события.

Cigarettes After Sex

14 июня, 20.00

ATLAS

Билеты: 990 – 2090 грн

Купить билеты можно тут

Американцы Cigarettes After Sex приедут в Киев ровно через год после своего выступления. И если в прошлый раз музыканты радовали поклонников дебютным альбомом, то теперь обещают добавить в программу синглы: Crush, Sesame Syrup и Neon Moon и новые песни.

Популярность группы растет с каждым днем. Ламповые, медленные мелодии их песен уверенно занимают строчки в чартах Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Дании.

Атмосферность музыки дополняют живые выступления группы, которые проходят в эстетике минимализма: полумрак, дым и черно-белые фильмы на фоне.

MARUV

14 июня, 20.00

Stereo Plaza

Билеты: 590 – 2990 грн

Купить билеты можно тут

Проекту MARUV еще не исполнилось и двух лет, а певицу уже называют новой поп-иконой современности.

Клип на ее хит Drunk Groove собрал почти 100 млн просмотров и обеспечил певице армию поклонников. И скоро все станут свидетелями зрелищного шоу на сольном концерте MARUV, который состоится в самом большом клубе Киева.

Національний фінал турніру Red Bull Neymar Jr’s Five

15 июня, 10.00

Контрактовая площадь

Вход свободный

15 июня на Контрактовой площади пройдет крупнейшего в мире международный чемпионат по футболу в формате 5х5.

Правила каждый год остаются без изменений. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, возрастом от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат — 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

Победитель получит возможность представлять Украину на Мировом финале, который состоится 13 июля в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

Участников и гостей турнира ждут зрелищные матчи и конкурсы.

Также в 16.00 состоится матч звездных футболистов ФК Маэстро против болельщиков.

Ostrov Festival

15-17 июня

Труханов остров

Билеты: 1150 – 1600 грн

Купить билеты можно тут

Электросаунды прогремят на Трухановом острове посреди Днепра уже 15 июня.

Три дня оупен-эйр будет качать публику лучшими сетами, поэтому стоит заранее готовиться к танцам в окружении музыкальных экстремалов.

Вечеринка продлится до полуночи 17 июня.

Энергией будут заряжать лучшие звезды электронной сцены и не только украинской. Среди первых участников: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J.Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah и другие.

Белые ночи

14-15 июня

Арт-завод Платформа

Билеты: 550 грн

Купить билеты можно тут

Дважды в году Арт-завод Платформа живет по принципу Ночь ярче дня.

В этом году на фестивале ожидаются более 100 артистов, пять танцполов, фотозоны и чилаут-зоны, а также световые инсталляции в атмосфере лучших тусовок Европы.

Событие будет еще и вкусным, потому что угощения готовят резиденты Ulichnaya Eda.

The Chemical Brothers

15 июня, 19.00

МВЦ

Билеты: 150 – 4999 грн

Купить билеты можно тут

Отцы биг-бита и одна из самых коммерчески успешных групп в мире электронной музыки, четырехкратные обладатели престижной премии Грэмми возвращаются в Киев.

Этой весной дуэт выпускает девятый альбом No Geography, сразу после чего “химики” отправятся в международное турне в поддержку пластинки. Это означает, что энергия лайва британцев погрузит весь МВЦ в уникальный электронный перформанс.

Kiss

16 июня, 19.00

НСК Олимпийский

Билеты: 999 – 6999 грн

Купить билеты можно тут

Одна из самых влиятельных и экстравагантных рок-групп мира Kiss объявила о последнем туре в своей карьере.

– Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда-либо делали. Если вы любите нашу музыку – приходите. Если вы никогда не видели нас живьем – сейчас самое время! – заявили участники группы.

За 45 лет Kiss не раз доказывали свое звание самого зрелищного рок-коллектива мира: их концерты поражают воображение невероятными пиротехническими и сценическими решениями.

На счету группы более 100 млн проданных альбомов, а армия фанатов насчитывает миллионы людей в странах всего мира.

Tokio Hotel

17 июня, 20.00

Atlas

Билеты: 1399 – 2999 грн

Купить билеты можно тут

Культовая группа с сотней премий и десятком миллионов проданных альбомов, почти каждый из которых становился платиновым в 68 странах мира.

В карьере музыкантов ждали только успех и армии поклонников. На их выступления под Эйфелевой башней в Париже собралось полмиллиона слушателей, а это что-то да значит.

Tokio Hotel определили музыкальное настроение всех нулевых и продолжают развиваться по сей день.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.