В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. В 2019 году праздник приходится на 16 июня. Как провести день с папой – читайте в материале Фактов ICTV.

День отца в Украине будут отмечать 16 июня. В этом году Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, поэтому отныне этот праздник официальный.

Факты ICTV сделали подборку идей, как можно провести время с отцом в этот день.

Квест-комната

Пойдите всей семьей в квест-комнату. Среди множества вариантов тематик можно выбрать наиболее интересный для вас и весело провести время. В квест-комнатах проявляется слаженность, азарт, поддержка и активизируется логика.

После такого захватывающего опыта вам будет интересно поделиться впечатлениями, поэтому продумайте, куда вы пойдете съесть десерт после отдыха.

Развлечения

Чтобы праздник прошел динамично, активно и даже экстремально, предлагаем сходить в веревочный парк, аквапарк, на боулинг или покататься на роликах и поиграть в футбол.

Так вы не только добавите экстрим в свой досуг, но и получите положительные и острые ощущения, что сделает этот праздник незабываемым для папочки.

Семейный день

Помните ли вы, когда последний раз все вместе просматривали семейные фотографии? Стоит в этот день достать семейный альбом и вспомнить наиболее приятные моменты жизни.

В этот вечер вы вспомните много смешных и интересных историй из прошлого. Также, как вариант, можно вместе приготовить ужин, посмотреть фильм или поиграть в настольные или видеоигры.

Отдых на природе

Лучше не засиживаться дома и больше проводить времени вместе на природе. Можно пойти на прогулку в парк, лес или на реку, поехать на экскурсию, организовать пикник или отдых на природе с палатками.

Как вариант, можно просто поиграть в спортивные игры на свежем воздухе. Такой отдых не только принесет вам незабываемые положительные эмоции, но и зарядит энергией и укрепит здоровье.

День отца вместе с ICTV

В это воскресенье, 16 июня, ICTV приглашает отпраздновать День отца вместе со звездами телеканала! Всех гостей ждут звездные отцы ICTV и Дизель Шоу, уникальная выставка работ шведского фотографа Югана Бевмана.

Читайте: День отца вместе с ICTV – программа празднований на ВДНХ

Шведские папы, развлечения, шоу-программа, конкурсы и соревнования, в которых можно будет выиграть различные призы и побороться за главный подарок – роль в новом сезоне любимого комедийного сериала Папаньки от создателей Дизель Шоу.

Приходите 16 июня на ВДНХ (ул. Академика Глушкова, 1, павильон №7), начало в 11.00.

Ранее Факты ICTV делали список семи подарков, которые можно подарить отцу.