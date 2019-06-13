В Украине столбики термометров показывают 35 градусов. Как спастись от жары, если в помещении нет кондиционера – далее в материале.

В Украину пришла адская жара и если в вашей квартире нет кондиционера, то погода достанет вас и дома. Как спастись от высоких температур, как действовать в таких условиях, знают Факты ICTV.

1. Шторы на окнах. Зашторьте окна, закройте жалюзи. Если у вас их нет, то стоит приобрести. Попадающие солнечные лучи через окна, поднимают температуру в комнате на 3-10 градусов.

2. Затонируйте окна. Наклейте отражающую или тонировочную пленку. Такой вариант стоит недорого и можно найти в любом строительном магазине.

3. Не открывайте днем окна. Через открытые окна попадает раскаленный солнцем воздух с улицы.

4. Проветривайте помещение в вечернее и ночное время. Когда температура воздуха снизится до 23-20 градусов, можно смело открывать все окна в доме и устраивать сквозняк. Оставляйте окна на ночь на проветривание.

5. Купите вентилятор. Для того, чтобы воздух становился прохладнее стоит поставить напротив лопастей бутылки с замороженной водой.

6. Приобретите увлажнитель воздуха. Он не настолько дорогой, но дышать в доме будет значительно легче.

7. Замените лампы накаливания на флуоресцентные или светодиодные. Такие лампы выделяют на 80% меньше тепла, чем лампы накаливания.

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8. Пейте холодные напитки. Они помогут вам охладиться. Но соблюдайте осторожность, пейте их в небольшом количестве и небольшими глотками.

9. Меньше готовьте на плите и в духовке. Тем самым вы уменьшите количество испарений и горячего воздуха в доме.

10. Ходите босиком. Вашим ногам будет значительно легче.

11. Холодный душ. Отличный способ охладиться и взбодриться от летней жары. Правда с температурой воды стоит быть осторожным.

12. Оберните вокруг головы мокрое полотенце. Такой способ охлаждения поможет вам пережить очень жаркий день.

13. Охладите постельное белье перед сном. Сложите его в полиэтиленовый пакет и оставьте в холодильнике. Оно со временем нагреется, но вы успеете заснуть в прохладе.

14. Бутылка холодной воды возле кровати. Оставьте ее на ночь рядом с собой, чтобы вы смогли быстро смочить горло или протереть лицо.

К слову, ранее мы писали о том, чем заняться летом в городе, если не поехал на море.