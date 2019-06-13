Что делать, когда очень жарко – 5 советов как спастись от жары на работе, читайте в материале Фактов ICTV.

В Украину пришло настоящее лето с палящим солнцем и адской жарой. Как перенести жару и оказать помощь при тепловом ударе – читайте в материале.

Выбор одежды

В жаркие дни лучше выбирать одежду из натуральных тканей, ведь синтетика вызывает перегрев тела.

Пейте много воды

В жару нужно выпивать не менее 2,5-3 литров жидкости в день, наилучшее когда это вода с лимоном и мятой. Держите на своем рабочем месте кружку с водой и пейте в течении дня. Она поможет охладиться.

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Не обедайте тяжелой пищей

Такая еда повышает температуру тела и медленно усваивается. Лучше перекусите легким салатом, фруктами, а чай и кофе желательно заменить квасом или соком.

Проветривайте помещение

Сквозняк обеспечит доступ прохладного воздуха и охладит помещение. Однако в дневное время лучше держать окна закрытыми, чтобы теплый воздух не нагревал кабинет.

Дополнительное охлаждение

Не стесняйтесь использовать кондиционер. Если же его нет, можно приобрести вентилятор. Он стоит дешевле и потребляет мало энергии.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали советы, как спастись от жары без кондиционера.