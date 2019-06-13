В Украине 13 июня проходит внешнее независимое оценивание по химии. Это последнее тестирование в период основной сессии.

ВНО по химии пишут выпускники всех школ 13 июня.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования будет проходить с 10.15 до 10.50, начало внешнего независимого оценивания – 11.00.

Участие в тестировании по химии будет последним в официальной сессии ВНО. Его будут сдавать более 15 тыс. лиц.

Участники будут сдавать ВНО в течение 150 мин. Тестовая работа состоит из 52 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 80 баллов. Задачи будут с выбором одного правильного ответа, открытой формы и на установление соответствия.

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Напомним, для допуска к тестированию нужно иметь:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск.

Ранее Факты ICTV писали о том, что для нацменьшинств снизят порог ВНО по украинскому языку.

Источник: УЦОКО