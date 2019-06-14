Как отличить тепловой удар от солнечного – в материале Фактов ICTV.

В жару есть опасность получить как солнечный, так и тепловой удар.

Они имеют схожие проявления, но все же отличаются.

Тепловой удар – это результат сильного перегрева организма.

Он может произойти не только летом на пляже, но и в жарком помещении, например, в бане или в машине.

В жару организм не в состоянии поддерживать нормальную температуру тела. Это грозит серьезными последствиями людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вплоть до остановки сердца.

А солнечный удар – это разновидность теплового. Он вызывает расстройство работы головного мозга вследствие интенсивного или длительного воздействия прямых солнечных лучей на поверхность головы.

При этом на восстановление после солнечного удара может понадобиться больше времени.

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В любом случае следует знать, что больше всего уязвимы перед активным воздействием тепла и солнечных лучей люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и дети.

А еще нужно избегать физической активности с 11.00 до 16.00, на улицу выходить в легкой одежде светлых оттенков и в головном уборе, пить много воды, но отказаться от алкоголя.

Ранее Факты ICTV подготовили несколько советов, как избежать теплового и солнечного удара, а также – как оказать первую помощь, если это уже произошло.