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День отца 2019: история и традиции

В Украине официально День отца отмечают в третье воскресенье июня – то есть 16 числа в 2019-м. Праздник для нас новый, но имеет свою историю и традиции. О них – в материале Фактов ICTV.

День батька

День отца в Украине стал официальным праздником в 2019 году.

18 мая президент подписал указ №274/2019, которым установил ежегодно отмечать День отца в третье воскресенье июня.

В 2019 году праздник приходится на 16 июня.

В документе отмечается, что такой праздник необходим для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

История Дня отца

На международном уровне День отца уже давно празднуют в третье воскресенье июня.

Праздник возник в 1909 году в США. Впервые его отметили в городе Спокан (штат Вашингтон).

Кстати, его инициатором является женщина – Сонора Смарт.

После рождения шестого ребенка ее мама умерла, и все заботы о семье взял на себя отец Уильям Джексон Смарт. Он окружил своих детей заботой и любовью, которые может дать только родной человек.

В один из Дней матери, который в то время в США уже был национальным праздником, Сонора вспомнила свое детство и подумала об отце, на чьи плечи легли все заботы по воспитанию детей.

Женщина пошла в городской совет и предложила учредить новый праздник – День отца. Идею одобрили и решили отпраздновать его в день рождения Уильяма Смарта – 5 июня.

Однако времени на его подготовку не было, и праздник перенесли на 19 июня. Впоследствии эту идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966 году.

Вслед за США День отца начали отмечать в Великобритании и Нидерландах, Франции и Китае, позже присоединились и другие страны.

К 2012 году в третье воскресенье июня этот праздник отмечали уже 28 стран мира.

Читайте: День отца: семь идей подарков День отца вместе с ICTV - программа празднований на ВДНХ Когда в Украине будут отмечать День отца – дата

Традиции праздника

Символом праздника являются розы, которые носят возле сердца, прикалывая на одежду.

Поэтому на День отца дарят красные розы. Если же папа умер – на могилу несут четное количество белых роз.

Другие подарки тоже никто не отменял. Можно отправить открытку или СМС, если нет возможности отметить этот день вместе. Лучше, конечно, провести время с отцом.

Если не знаете, как отпраздновать День отца – несколько идей в подборке Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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