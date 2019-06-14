В Украине официально День отца отмечают в третье воскресенье июня – то есть 16 числа в 2019-м. Праздник для нас новый, но имеет свою историю и традиции. О них – в материале Фактов ICTV.
День отца в Украине стал официальным праздником в 2019 году.
18 мая президент подписал указ №274/2019, которым установил ежегодно отмечать День отца в третье воскресенье июня.
В 2019 году праздник приходится на 16 июня.
В документе отмечается, что такой праздник необходим для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.
История Дня отца
На международном уровне День отца уже давно празднуют в третье воскресенье июня.
Праздник возник в 1909 году в США. Впервые его отметили в городе Спокан (штат Вашингтон).
Кстати, его инициатором является женщина – Сонора Смарт.
После рождения шестого ребенка ее мама умерла, и все заботы о семье взял на себя отец Уильям Джексон Смарт. Он окружил своих детей заботой и любовью, которые может дать только родной человек.
В один из Дней матери, который в то время в США уже был национальным праздником, Сонора вспомнила свое детство и подумала об отце, на чьи плечи легли все заботы по воспитанию детей.
Женщина пошла в городской совет и предложила учредить новый праздник – День отца. Идею одобрили и решили отпраздновать его в день рождения Уильяма Смарта – 5 июня.
Однако времени на его подготовку не было, и праздник перенесли на 19 июня. Впоследствии эту идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966 году.
Вслед за США День отца начали отмечать в Великобритании и Нидерландах, Франции и Китае, позже присоединились и другие страны.
К 2012 году в третье воскресенье июня этот праздник отмечали уже 28 стран мира.Читайте: День отца: семь идей подарков День отца вместе с ICTV - программа празднований на ВДНХ Когда в Украине будут отмечать День отца – дата
Традиции праздника
Символом праздника являются розы, которые носят возле сердца, прикалывая на одежду.
Поэтому на День отца дарят красные розы. Если же папа умер – на могилу несут четное количество белых роз.
Другие подарки тоже никто не отменял. Можно отправить открытку или СМС, если нет возможности отметить этот день вместе. Лучше, конечно, провести время с отцом.
Если не знаете, как отпраздновать День отца – несколько идей в подборке Фактов ICTV.