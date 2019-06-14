В Украине официально День отца отмечают в третье воскресенье июня – то есть 16 числа в 2019-м. Праздник для нас новый, но имеет свою историю и традиции. О них – в материале Фактов ICTV.

День отца в Украине стал официальным праздником в 2019 году.

18 мая президент подписал указ №274/2019, которым установил ежегодно отмечать День отца в третье воскресенье июня.

В 2019 году праздник приходится на 16 июня.

В документе отмечается, что такой праздник необходим для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

История Дня отца

На международном уровне День отца уже давно празднуют в третье воскресенье июня.

Праздник возник в 1909 году в США. Впервые его отметили в городе Спокан (штат Вашингтон).

Кстати, его инициатором является женщина – Сонора Смарт.

После рождения шестого ребенка ее мама умерла, и все заботы о семье взял на себя отец Уильям Джексон Смарт. Он окружил своих детей заботой и любовью, которые может дать только родной человек.

В один из Дней матери, который в то время в США уже был национальным праздником, Сонора вспомнила свое детство и подумала об отце, на чьи плечи легли все заботы по воспитанию детей.

Женщина пошла в городской совет и предложила учредить новый праздник – День отца. Идею одобрили и решили отпраздновать его в день рождения Уильяма Смарта – 5 июня.

Однако времени на его подготовку не было, и праздник перенесли на 19 июня. Впоследствии эту идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966 году.

Вслед за США День отца начали отмечать в Великобритании и Нидерландах, Франции и Китае, позже присоединились и другие страны.

К 2012 году в третье воскресенье июня этот праздник отмечали уже 28 стран мира.

Традиции праздника

Символом праздника являются розы, которые носят возле сердца, прикалывая на одежду.

Поэтому на День отца дарят красные розы. Если же папа умер – на могилу несут четное количество белых роз.

Другие подарки тоже никто не отменял. Можно отправить открытку или СМС, если нет возможности отметить этот день вместе. Лучше, конечно, провести время с отцом.

Если не знаете, как отпраздновать День отца – несколько идей в подборке Фактов ICTV.