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Dota Underlords – когда выйдет бета и кто сможет сыграть

В бета версию видеоигры Dota Underlords уже могут сыграть все игроки Dota 2, у которых есть Battle Pass.

Dota Underlords

Dota Underlords с сегодняшнего дня доступна для всех игроков, у которых есть Dota 2 Battle Pass.

Сейчас шахматная видеоигра находится в разработке и компания выпустила Dota Underlords в бета версии.

Во время закрытого тестирования вы сможете:

  • сыграть против семи других игроков;
  • пригласить друзей, чтобы сыграть против других игроков;
  • практиковаться против компьютерных оппонентов.

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Примерно после недели тестирования Dota Underlords перейдет в открытую бету.

Тогда в нее могут сыграть все желающие.

К слову, компания Square Enix впервые показала видеоигру Marvel’s Avengers, которая создана по известной серии комиксов.

Источник: Dota 2

Фото: Dota 2

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