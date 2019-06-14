В бета версию видеоигры Dota Underlords уже могут сыграть все игроки Dota 2, у которых есть Battle Pass.
Dota Underlords с сегодняшнего дня доступна для всех игроков, у которых есть Dota 2 Battle Pass.
Сейчас шахматная видеоигра находится в разработке и компания выпустила Dota Underlords в бета версии.
Во время закрытого тестирования вы сможете:
- сыграть против семи других игроков;
- пригласить друзей, чтобы сыграть против других игроков;
- практиковаться против компьютерных оппонентов.
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Примерно после недели тестирования Dota Underlords перейдет в открытую бету.
Тогда в нее могут сыграть все желающие.
К слову, компания Square Enix впервые показала видеоигру Marvel’s Avengers, которая создана по известной серии комиксов.
Источник: Dota 2
Фото: Dota 2